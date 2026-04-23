به گزارش خبرنگار مهر، عمران علیمحمدی بعدازظهر پنجشنبه در بازدید از دادگستری شهرستان دهلران، عملکرد قضات و کارکنان اداری دادگستری شهرستان دهلران را مطلوب توصیف کرد و گفت: روحیه جهادی، تلاش‌های شبانه‌روزی و پایبندی عملی کارکنان این حوزه به اسناد بالادستی، نقش مؤثری در تحقق اهداف سند تحول داشته است.

وی موفقیت‌های به‌دست‌آمده را نتیجه تعهد، تخصص و همدلی مجموعه قضایی شهرستان دانست و از تلاش آنان در خدمت‌رسانی به مردم و صیانت از حقوق عامه قدردانی کرد.

علیمحمدی با اشاره به اقدامات پیشگیرانه و هوشمندانه رئیس دادگستری و دادستان دهلران،گفت: تصرف و تعدی به اراضی ملی و دولتی در شهرستان صفر بوده است.

رئیس‌کل دادگستری استان همچنین بر توسعه دادرسی الکترونیکی، ارتقای اتقان آرا و گسترش استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس تأکید کرد.

رئیس‌کل دادگستری استان ایلام همچنین با اشاره به موفقیت ۱۰۰ درصدی حوزه قضایی دهلران در تحقق صلح و سازش طی ماه گذشته، این توفیق را مرهون تلاش مستمر قضات و کارکنان و بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت‌ شوراهای حل اختلاف و صلح‌یاران عنوان کرد.