  استانها
  2. آذربایجان غربی
۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۲۰

صدور دو حکم خرید کتاب جایگزین حبس در شاهین دژ

ارومیه - رئیس کتابخانه عمومی شاهین‌دژ گفت: با صدور دو حکم جایگزین حبس در سال جاری بیش از ۱۰۰ جلد کتاب، برای کتابخانه‌های عمومی شهرستان شاهین ‌دژ خریداری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا ابراهیمیان در این زمینه اظهار کرد: با صدور دو حکم فرهنگی جایگزین حبس در سال جاری، توسط قضات در شهرستان شاهین‌دژ، بیش از ۱۰۰جلد کتاب در ۸۵ عنوان به ارزش ۲۵۰ میلیون ریال برای کتابخانه‌های عمومی شاهین‌دژ، خریداری شد.

وی افزود: این احکام با هدف استفاده از ظرفیت ماده ۷۹ قانون مجازات‌های اسلامی برای صدور احکام جایگزین حبس، برای محکومین جرایم غیرعمد، صادر شده و فرصتی سازنده برای پیوند قانون با فرهنگ و ترویج کتابخوانی است.

ابراهیمیان بیان کرد: کتاب‌های خریداری شده در موضوعات مختلف علمی، روانشناسی، هنری، تاریخی پس از آماده سازی در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.

رئیس کتابخانه عمومی شهرستان شاهین‌دژ گفت: در سال گذشته نیز، چندین حکم جایگزین حبس و خرید کتاب برای کتابخانه‌های عمومی در شهرستان شاهین‌دژ صادر شده و ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی، ظرفیت بزرگی برای توسعه کتابخانه‌ها ایجاد کرده است.

