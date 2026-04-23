به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد فرهودی پنجشنبه در یک‌گفت و گوی رسانه ای با اشاره به حملات دشمن به مراکز آموزشی برخلاف قوانین بین‌المللی، افزود: در مجموع ۶۵ مدرسه در استان آذربایجان شرقی طی حملات هوایی اخیر آسیب دیده‌اند که از این تعداد، ۵۶ مدرسه دچار آسیب جزئی و ۵ فضای آموزشی و پرورشی متحمل آسیب جدی‌تری شده‌اند.

وی اضافه کرد: اداره آموزش و پرورش مراغه و فضاهای آموزشی استثنایی استان در وضعیت تخریبی قرار دارند و یک‌مدرسه نیز نیازمند تخریب و بازسازی است.

فرهودی با بیان اینکه ۶۵ درصد از مدارس آسیب‌دیده با مشارکت گروه‌های جهادی، اداره کل نوسازی مدارس، آموزش و پرورش، انجمن اولیا و مربیان و خیرین بازسازی شده‌اند، ابراز امیدواری کرد که طی ۲۰ روز آینده، مدارس با آسیب عمده نیز به چرخه آموزش بازگردند.

وی همچنین با اشاره به یکی از مدارس نیازمند تخریب و بازسازی، دبیرستان صارمی مراغه، نیز گفت: عملیات کلنگ‌زنی این مدرسه توسط آستان قدس رضوی انجام خواهد شد و این مدرسه طی یک سال آینده با ظرفیت ۷۲۰ دانش‌آموز در دو نوبت و ۱۲ کلاس درس بازسازی و تحویل داده خواهد شد.

مدیرکل نوسازی مدارس آذربایجان شرقی با اشاره به حوادث تلخ اخیر، از شهادت ۱۵ دانش‌آموز و سه فرهنگی در اثر حملات خبر داد و بر پیگیری حقوقی این عزیزان در مجامع قضایی تاکید کرد.

وی ادامه داد: اکثر مدارسی که آسیب جزئی داشته‌اند، تعمیر و تحویل شده‌اند و مابقی مدارس نیز ظرف ۲۰ روز آینده با هماهنگی مدیران و انجمن‌های اولیا و مربیان تعمیر خواهند شد. هیچ مشکلی در تامین اعتبار وجود ندارد و این اعتبار تامین شده است.

فرهودی همچنین کارمندان اداره کل نوسازی مدارس را همپای نیروهای مسلح در خدمت مردم دانست و ابراز امیدواری کرد که با وحدت ملت ایران، جشن پیروزی ملت بزرگ ایران برگزار شود.

وی اظهار داشت: با وجود فشارهای جنگ، در اسفند و فروردین ماه ۲۲ فضای آموزشی آماده افتتاح شده و تا مهر ماه سال آینده، ۸۰ فضای آموزشی دیگر اضافه خواهد شد که در مجموع ۱۰۲ فضای آموزشی جدید تا مهر ماه امسال به آموزش و پرورش تحویل داده می شود

وی با اشاره به مقاومت و حضور ۵۲ روزه مردم در مراسم پیاده‌روی اربعین اشاره کرد و گفت: ما به عنوان خادمان امر مدرسه سازی، موکبی در میدان ائل گلی تبریز با عنوان فرشتگان آسمانی و به یاد ۱۶۸ شهید دانش آموز مدرسه شجره طیبه میناب هرمزگان، ۳۸ شهید دانش آموز مدرسه زینبیه میانه و شهدای دانش آموز استان آذربایجان شرقی برپا کرده ایم، لذا حضور مردم در موکب‌ها و مشارکت مالی و معنوی دانش‌آموزان، روحیه ما را برای تلاش شبانه روزی در مدرسه سازی تقویت می‌کند.

وی در پایان افزود: یقین داریم که دانش‌آموزان ایران زمین، مهر ۱۴۰۵ را باشکوه‌تر از سال‌های قبل جشن خواهند گرفت.