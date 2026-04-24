ضرورت آموزش فرهنگ مقاومت در بازسازی روان کودک در بحران

یادداشت مهمان- محمدمهدی سیدناصری، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق بینالملل کودکان: در مواجهه با بحرانهای عمیق اجتماعی و امنیتی، نخستین واکنش کودک، تجربهای از ترس، ناامنی و بیثباتی است؛ تجربهای که اگر بیپاسخ بماند، میتواند به اضطراب مزمن، احساس بیقدرتی و حتی گسست هویتی منجر شود. با این حال، همه کودکان به یک شکل واکنش نشان نمیدهند. برخی در برابر فشارهای شدید روانی فرو میریزند، اما برخی دیگر، بهگونهای شگفتانگیز، توان سازگاری، بازسازی و حتی رشد را نشان میدهند. این تفاوت، ما را به مفهوم «تابآوری» رهنمون میسازد. تابآوری، صرفاً یک ویژگی فردی نیست، بلکه پدیدهای پیچیده و چندلایه است که در تعامل میان فرد، خانواده، جامعه و فرهنگ شکل میگیرد. در این میان، «فرهنگ مقاومت» بهعنوان یکی از عناصر کلیدی در بستر ایران، میتواند نقشی تعیینکننده در تقویت تابآوری روانی کودکان ایفا کند. این یادداشت با رویکردی میانرشتهای، میکوشد این نقش را در سطوح روانشناختی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی تحلیل کند.
مفهومشناسی: فرهنگ مقاومت چیست؟
فرهنگ مقاومت را میتوان مجموعهای از ارزشها، باورها، روایتها و کنشهای جمعی دانست که بر ایستادگی، امید، معنابخشی به رنج و حفظ کرامت انسانی در شرایط دشوار تأکید دارد. این فرهنگ، در بستر تاریخی و اجتماعی ایران، ریشههایی عمیق دارد و در قالب ادبیات، هنر، آیینها و حافظه جمعی بازتولید شده است. برای کودک، فرهنگ مقاومت نه در قالب مفاهیم انتزاعی، بلکه در قالب داستانها، رفتارهای والدین، نمادها و تجربههای روزمره معنا پیدا میکند. وقتی کودک میبیند که اطرافیانش با وجود سختیها همچنان به زندگی ادامه میدهند، امید را حفظ میکنند و برای آینده تلاش میکنند، بهطور ضمنی در حال یادگیری الگوهای مقاومت و تابآوری است.
تابآوری روانی به معنای توانایی فرد برای سازگاری با شرایط دشوار، بازیابی تعادل روانی و ادامه مسیر رشد است. در مورد کودکان، این مفهوم اهمیت ویژهای دارد، زیرا شخصیت و هویت آنها هنوز در حال شکلگیری است. تابآوری به کودک کمک میکند:
- ترسها و اضطرابهای خود را مدیریت کند
- احساس کنترل بر زندگی خود را حفظ کند
- و حتی از دل تجربههای سخت، معنا و یادگیری استخراج کند
اما این توانایی، بهصورت خودکار شکل نمیگیرد؛ بلکه نیازمند بسترهای حمایتی، بهویژه در سطح فرهنگی است.
پیوند فرهنگ مقاومت و تابآوری: سازوکارهای اثرگذاری
فرهنگ مقاومت از چند مسیر اصلی بر تابآوری روانی کودکان تأثیر میگذارد:
۱. معنابخشی به رنج: یکی از مهمترین عوامل در کاهش آسیبهای روانی، توانایی معنا دادن به تجربههای دشوار است. فرهنگ مقاومت، رنج را بیمعنا و تصادفی نمیبیند، بلکه آن را در چارچوبی بزرگتر از تلاش، ایستادگی و امید تفسیر میکند. این نگاه، به کودک کمک میکند تا از احساس پوچی و بیمعنایی فاصله بگیرد.
۲. ایجاد امید واقعگرایانه: امید، عنصر کلیدی در تابآوری است. فرهنگ مقاومت، امیدی را ترویج میکند که نه بر انکار واقعیت، بلکه بر امکان تغییر و بهبود مبتنی است.
۳. تقویت هویت جمعی: احساس تعلق به یک جامعه، یکی از عوامل مهم در سلامت روان است. فرهنگ مقاومت، با تأکید بر همبستگی و هویت مشترک، به کودک احساس «تنها نبودن» میدهد.
۴. الگوهای رفتاری مثبت: روایتهای فرهنگی، قهرمانان، و داستانهای ایستادگی، به کودک الگوهایی ارائه میدهند که میتواند از آنها برای مواجهه با مشکلات الهام بگیرد.
فرهنگ مقاومت، از طریق نهادهای اجتماعی به کودک منتقل میشود:
خانواده: نخستین و مهمترین بستر انتقال ارزشهاست. نحوه مواجهه والدین با بحران، شیوه صحبت درباره مشکلات، و حفظ امید در فضای خانواده، تأثیر مستقیمی بر کودک دارد.
مدرسه: میتواند با آموزشهای فرهنگی، فعالیتهای گروهی و تقویت روحیه همبستگی، این فرهنگ را نهادینه کند.
جامعه و رسانه: بازنمایی مثبت از ایستادگی، همدلی و امید، نقش مهمی در شکلدهی نگرش کودکان دارد. در سطح روانی، کودک بهتدریج عناصر فرهنگ مقاومت را درونی میکند. این درونسازی، به او کمک میکند تا در مواجهه با موقعیتهای دشوار، واکنشهای سازگارانهتری نشان دهد. برای مثال: بهجای احساس ناتوانی مطلق، به دنبال راهحل میگردد، بهجای فرو رفتن در ترس، به منابع حمایتی خود رجوع میکند این فرایند، به بازسازی تدریجی روان کودک کمک میکند. در چارچوب حقوق کودک، حمایت از سلامت روانی و فرهنگی، یک تعهد اساسی برای دولتهاست. این حمایت، صرفاً به ارائه خدمات درمانی محدود نمیشود، بلکه شامل تقویت بسترهای فرهنگی و اجتماعی نیز هست. از این منظر، ترویج فرهنگ مقاومت در صورتی که با رویکردی انسانی، متعادل و مبتنی بر کرامت کودک انجام شود میتواند بخشی از سیاستهای حمایتی در حوزه حقوق کودک باشد. با وجود کارکردهای مثبت، باید به یک نکته مهم توجه داشت: فرهنگ مقاومت نباید بهگونهای ارائه شود که احساسات واقعی کودک مانند ترس، اندوه یا خشم نادیده گرفته یا سرکوب شود. هدف، «توانمندسازی» کودک است، نه «تحمیل» یک الگوی رفتاری. بنابراین:
- باید به کودک اجازه داده شود احساسات خود را بیان کند
- روایتهای فرهنگی باید متنوع و واقعگرایانه باشند
- و از تبدیل فرهنگ مقاومت به ابزاری برای فشار روانی بر کودک پرهیز شود
برای بهرهگیری مؤثر از فرهنگ مقاومت در تقویت تابآوری کودکان، میتوان اقدامات زیر را پیشنهاد داد:
- طراحی برنامههای آموزشی متناسب با سن برای انتقال ارزشهای مثبت
- استفاده از هنر، ادبیات و داستان برای بازنمایی ایستادگی و امید
- آموزش والدین و معلمان در نحوه حمایت روانی از کودکان
- ایجاد فضاهای امن برای گفتوگو و بیان احساسات
کودکان، آینده هر جامعهاند؛ آیندهای که در بستر تجربههای امروز شکل میگیرد. اگر این تجربهها صرفاً با ترس و ناامنی همراه باشد، آینده نیز شکننده خواهد بود. اما اگر در دل همین تجربهها، معنا، امید و احساس تعلق شکل گیرد، میتوان به آیندهای مقاوم و پایدار امید داشت. فرهنگ مقاومت، در بستر ایران، ظرفیتی غنی برای تحقق این هدف دارد. این فرهنگ میتواند به کودکان بیاموزد که در برابر سختیها خم نشوند، بلکه با درک، معنا و امید، از آن عبور کنند. در نهایت، تابآوری نه به معنای انکار رنج، بلکه به معنای توان زیستن و رشد کردن در دل آن است.
