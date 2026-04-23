به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود بیاتمنش، با اشاره به اینکه کوی زیتون یکی از بزرگترین شهرکهای نهضت ملی مسکن با ظرفیت حداقل ۱۰ هزار واحد مسکونی در بهترین نقاط شهر زنجان است، اظهار کرد: طرح نهضت عدالت آموزشی در زنجان در راستای برطرف کردن نیازهای این شهرکها اجرا میشود.
وی با اشاره به اینکه توسعه در شهر زتجان اتفاق افتاده اما سرعت ساخت مدرسه کند بود، یادآور شد: در سفر رئیسجمهور تفاهمنامهای بین راه و شهرسازی و نوسازی مدارس برای جبران کمبودها منعقد شد و در این راستا ساخت ۵۷ مدرسه در سطح که ۵۲ مورد آن در شهر زنجان است، در دستور کار قرار گرفت.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان ادامه داد: طبق تفاهمنامههای بالادستی استفاده از ظرفیت نوسازی مدارس، مولدسازی آموزش و پرورش و پرورههای درآمد هزینه راه و شهرسازی برای ساخت مدارس پیشبینی شده است.
بیات منش با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۶ هزار واحد ساکن سایت کوی زیتون هستند، عنوان کرد: ساخت ۱۴ مدرسه برای این سایتها پیشبینی شده و تا پایان سال عملیات اجرایی آن را آغاز کنیم.
نبی الله محمدی، نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی نیز ابراز کرد: پروژه مدرسه ۱۲ کلاسه به نام شهدای مدرسه شجره طیبه میناب نامگذاری شده و مدرسه دیگر با نام رهبر شهید نامگذاری میشود که امیدواریم به برکت نام شهدا در اسرع وقت شاهد بهرهبرداری از پروژها باشیم.
خیران در استان زنجان ۴۵ پروژه خیری مشارکتی در دست ساخت دارند
علیاکبر فاضلی، رئیس مجمع خیران مدرسهساز استان زنجان نیز در ادامه بیان کرد: خیران در استان زنجان نزدیک به یک سوم مدارس یعنی ۴۵۰ مدرسه با بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ کلاس درس را احداث کردند و اکنون هم ۴۵ پروژه خیری مشارکتی در دست ساخت دارند.
وی با بیان اینکه بیشترین پروژههای آموزشی و کمکهای مردمی در شهرستان خدابنده است، عنوان کرد: خیر نیکوکار به نام میانداری سومین مدرسهسازی در استان را آغاز کرده است.
رئیس مجمع خیران مدرسهساز استان زنجان، تربیت نیروی انسانی را زمینهساز توسعه هر کشوری خواند و گفت: تربیت انسانها در آموزش و پرورش شکل میگیرد و باید سرمایههای مادی و معنوی را به این حوزه اختصاص دهیم.
جهانگیر صفری، مدیرکل نوسازی مدارس استان زنجان نیز در ادامه با بیان اینکه در شرایط جنگی اجازه ندادیم پروژههای مدرسهسازی متوقف شود، اظهار کرد: مدرسه فرشتههای میناب با مساحت ۲ هزار و ۲۰۰ مترمربع و اعتبار ۷۰ میلیارد تومان و مدرسه رهبر شهید آیتالله خامنهای نیز با مساحت ۲ هزار و ۲۰۰ متر مربع و ۷۳ میلیارد ریال اعتبار احداث میشود.
نظر شما