خانمحمدی: ۸ هزار پروژه مدرسه سازی در کشور اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا خانمحمدی بعد از ظهر پنج شنبه در آیین کلنگ‌زنی سه باب مدرسه در شهرک‌های اقماری زنجان، از برنامه‌ریزی برای اجرای ۸ هزار پروژه در قالب نهضت توسعه عدالت آموزشی خبر داد و گفت: در حال حاضر ۳ هزار پروژه در دست اجراست که امیدواریم در اسرع وقت به اتمام برسد.

وی افزود: فعالیت در زمینه ساخت مدارس را پاسخی عملی به راهبرد دشمن برای ایجاد «فضای نه جنگ و نه صلح» و توقف فعالیت‌های کشور است و در این زمینه تلاش نمایندگان استان در مجلس برای حل مسائل زنجان قابل تقدیر است.

خانمحمدی نام‌گذاری مدرسه جدید زنجان به نام «فرشته‌های میناب» را فرصتی برای دشمن‌شناسی دانست و گفت: اسم این بچه‌ها بهترین دانشگاه دشمن‌شناسی است.

رئیس سازمان نوسازی مدارس با قدردانی از مشارکت خیران مدرسه‌ساز، بر لزوم روایت «حضور دریادلانه مردم زنجان» در این عرصه تأکید کرد، گفت: در نگاه دولت، آموزش و پرورش محور نخست کارها قرار گرفته و سپس نگاه به فضاهای آموزشی ذیل آن تعریف می‌شود که نشان‌دهنده اهمیت مدرسه‌سازی در کشور است.

خانمحمدی غفلت از تأمین مدارس در سایت‌های مسکن، منجر به جابه‌جایی کانون‌های جمعیت می‌شود.

وی الگوی تأمین مالی پروژه‌ها را به این ترتیب اعلام کرد: ۵۰ درصد منابع از صندوق ملی مسکن و ۵۰ درصد دیگر از طریق مولدسازی و کمک‌های خیران تأمین خواهد شد.

رئیس سازمان نوسازی مدارس با بیان اینکه ۶۱ درصد مدارس تحویلی در مهر سال گذشته با مشارکت خیران ساخته شده، افزود: مردم عاشق کشور و آینده آن هستند و آینده کشور را کلاس‌های درس تعیین می‌کند.

خانمحدی با تأکید بر لزوم «شاگرد اول بودن» در حوزه مولدسازی، خاطرنشان کرد که املاک بدون استفاده با بالاترین کاربری آماده مولدسازی هستند و باید با سرعت، مشکل مساکن ملی، فضاهای آموزشی و زمین‌های ورزشی چندمنظوره حل شود.