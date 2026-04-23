رامین الماسی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص بازدید استاندار کرمانشاه از روند اجرایی پروژه تونل و بهسازی گردنه پاتاق، با اشاره به اهمیت راهبردی این محور مواصلاتی، اظهار کرد: گردنه پاتاق به دلیل ملاحظات و محدودیت‌های متعدد، سال‌ها امکان تعریض و اصلاح نداشت، اما سرانجام با پیگیری‌های مستمر مجموعه مدیریتی ارشد استان و تلاش نماینده مردم غرب استان در مجلس، در اواخر سال ۱۴۰۳ و اوایل سال ۱۴۰۴ مجوزهای قانونی لازم برای اجرای این طرح اخذ شد تا درد بیست‌ساله این شاهراه در غرب کشور برای همیشه درمان شود.

وی با تأکید بر اینکه این پروژه فراتر از یک طرح عمرانی صرف بوده و پیش‌نیاز اصلی شکوفایی اقتصاد استان و رونق مبادلات مرزی محسوب می‌شود، افزود: عملیات اجرایی این محور در مجموع گستره‌ای به طول حدود پنج کیلومتر را در بر می‌گیرد که با راهبرد مهندسی احداث دو رشته تونل و هم‌زمان تعریض مسیر فعلی در حال انجام است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه در تشریح جزئیات پیشرفت فیزیکی قطعات مختلف این مسیر تصریح کرد: پیش از این، حدود ۲ کیلومتر از این محور تعریض شده بود و در حال حاضر نیز عملیات تعریض ۱.۸ کیلومتر دیگر از مسیر با سرعت مناسبی در دست اقدام است؛ به‌طوری‌که بخش خاک‌برداری آن به پیشرفت ۹۰ درصدی رسیده و با نزدیک شدن به مراحل پایانی، به‌زودی وارد فاز اجرای لایه‌های زیرسازی برای عبور ایمن ترافیک و خودروها خواهد شد.

الماسی همچنین به وضعیت دشوار حفاری تونل‌ها اشاره کرد و گفت: با وجود شرایط خاص توپوگرافی و بافت جغرافیایی منطقه، تاکنون حدود ۱۵۰ متر در بخش تونل‌ها پیشروی و حفاری داشته‌ایم. در مجموع کل محور تنها حدود ۷۰۰ الی ۸۰۰ متر از پروژه باقی مانده است که بخش اعظم آن به عملیات حساس و زمان‌بر بازگشایی و پیوند مسیر به تونل‌ها اختصاص دارد.

وی در خصوص تأمین منابع مالی و اعتباری این طرح بزرگ زیربنایی عنوان کرد: برآورد اولیه قرارداد برای اجرای این پروژه بالغ بر یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان (۱.۵ همت) بوده است، اما با احتساب شاخص‌های تعدیل و تورم، پیش‌بینی می‌شود رقم نهایی اتمام طرح به ۲ تا ۲.۵ همت افزایش یابد. با این وجود و علی‌رغم چالش‌های پیش‌رو در زمینه تأمین نقدینگی، پیمانکار طرح با توان عملیاتی و لجستیکی بالا در حال پیشبرد جبهه‌های کاری است و پروژه متوقف نشده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: اگرچه پیشرفت کلی این پروژه با احتساب ساخت تونل‌ها و ابنیه فنی سنگین، بین ۳۰ تا ۳۶ درصد برآورد می‌شود، اما راهبرد و اولویت‌بندی اجرایی ما تمرکز بر روی نقاط حساس و تعریض‌های جانبی است تا هرچه سریع‌تر گره‌های ترافیکی محور برطرف شود. بر اساس برنامه‌ریزی‌های دقیق صورت‌گرفته، پیش‌بینی می‌شود با تداوم روند فعلی این پروژه حیاتی تا یک سال آینده به طور کامل به بهره‌برداری برسد و یکی از اصلی‌ترین موانع در مسیر توسعه صادرات و تردد ترانزیتی ایمن در غرب کشور حذف گردد.