شتاب در تکمیل پروژه گردنه پاتاق

رامین الماسی در گفتگو با خبرنگار مهر، در جمع‌بندی بازدید معاون وزیر راه و شهرسازی و نماینده مردم منطقه از پروژه‌های عمرانی غرب استان اظهار کرد: روند اجرای پروژه احداث تونل و چهاربانده کردن گردنه پاتاق با جدیت در حال پیگیری است.

وی افزود: در حال حاضر تنها حدود ۴ کیلومتر از این مسیر باقی مانده که عملیات خاک‌برداری آن در دست اجرا قرار دارد و تلاش می‌کنیم در صورت تأمین منابع مالی، این بخش نیز در موعد مقرر تکمیل شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه بیان کرد: این پروژه از طرح‌های مهم زیرساختی منطقه محسوب می‌شود و نقش مؤثری در تسهیل تردد، افزایش ایمنی و توسعه ارتباطات جاده‌ای خواهد داشت.

الماسی با اشاره به حضور مسئولان ملی در این بازدید گفت: در جریان این سفر، تصمیمات مهمی در خصوص تخصیص اعتبارات و تسریع در روند اجرای پروژه اتخاذ شد.

وی در ادامه به سایر برنامه‌های حوزه راه و شهرسازی اشاره کرد و افزود: در کنار این پروژه، طرح‌های مرتبط با نهضت ملی مسکن نیز با قوت در استان در حال اجراست و تلاش می‌شود روند پیشرفت آن‌ها نیز تسریع شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: با همراهی مسئولان ملی و استانی، امید می‌رود پروژه‌های زیرساختی استان در زمان‌بندی مناسب به بهره‌برداری برسند.