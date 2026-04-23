درویشی: ۷۱ درصد مخازن آبی استان کرمانشاه پر شد

بهرام درویشی در گفتگو با خبرنگار مهر، از ثبت رکوردهای امیدبخش در مخازن سدهای استان خبر داد.

وی با اعلام اینکه هم‌اکنون ۱۲ سد مهم در سطح استان در مدار بهره‌برداری قرار دارند، اظهار کرد: حجم ورودی آب به این سدها از ابتدای سال آبی به رقم قابل توجه ۲ میلیارد و ۳۰ میلیون متر مکعب رسیده است که این امر موجب شده تا میانگین پرشدگی مخازن آبی استان به ۷۱.۷۴ درصد برسد و تنها ۲۸.۲۶ درصد از ظرفیت آن‌ها خالی بماند.

درویشی در ادامه با تغییر زاویه نگاه به وضعیت تفکیکی سدها، از سرریز شدن چهار سد در مناطق مختلف استان خبر داد و افزود: سدهای «داریان» در شهرستان پاوه با حجم ورودی یک هزار و ۶۲۹ میلیون متر مکعب و «شرفشاه» در گیلانغرب با ۷۹.۱۴ میلیون متر مکعب ورودی، به پرشدگی ۱۰۰ درصدی رسیده‌اند. همچنین سد «آزادی» دالاهو با دریافت ۸۰.۰۷ میلیون متر مکعب (۹۷.۸۳ درصد پر و ۲.۱۷ درصد خالی) و سد «تنگ‌حمام» قصرشیرین با ۶۸.۶۹ میلیون متر مکعب ورودی (۹۵.۴۱ درصد پر و ۴.۵۹ درصد خالی) از دیگر سدهای سرریز شده استان هستند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان کرمانشاه وضعیت سه سد دیگر را نیز بسیار مطلوب ارزیابی کرد و گفت: سد «زاگرس» گیلانغرب با ورود ۳۳.۴ میلیون متر مکعب آب هم‌اکنون ۸۶.۷۶ درصد پرشدگی دارد (۱۳.۲۴ درصد خالی). در شهرستان سنقر نیز سد «جامیشان» با ۱۴.۸۱ میلیون متر مکعب ورودی به پرشدگی ۸۴.۲۱ درصدی رسیده (۱۵.۷۹ درصد خالی) و سد «سراب» گیلانغرب هم با دریافت ۵.۲۹ میلیون متر مکعب، ظرفیت ۸۰.۳۳ درصدی خود را پر کرده است (۱۹.۶۷ درصد خالی).

وی به سدهایی با ظرفیت متوسط اشاره کرد و ادامه داد: سد «گیلانغرب» با ورودی ۷.۳۳ میلیون متر مکعب دارای ۵۸.۲۶ درصد پرشدگی و ۴۱.۷۴ درصد فضای خالی است. در همین رده، سد «سلیمان‌شاه» سنقر با ۱۳.۷۸ میلیون متر مکعب ورودی توانسته ۴۸.۵۹ درصد از مخزن خود را پر کند (۵۱.۴۱ درصد خالی) و سد «گاوشان» کرمانشاه نیز علیرغم ورودی ۸۴.۴۴ میلیون متر مکعبی، در حال حاضر ۴۴.۸۷ درصد پر و ۵۵.۱۳ درصد خالی است.

درویشی کمترین میزان آبگیری را مربوط به سدهای «زمکان» و «شیان» دانست و تشریح کرد: سد زمکان در دالاهو با ۱۲.۹۵ میلیون متر مکعب ورودی دارای ۳۳.۰۷ درصد پرشدگی (۶۶.۹۳ درصد خالی) است و سد شیان در اسلام‌آباد غرب با ورودی اندک ۰.۹۸ میلیون متر مکعبی، تنها ۳۲.۲۵ درصد حجم آن پر شده و ۶۷.۷۵ درصد مخزن آن همچنان خالی است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان کرمانشاه در پایان، این شرایط مطلوب منابع آبی را فرصتی برای توسعه دانست اما هشدار داد: وجود شرایط مساعد در مخازن سدها نباید بهانه‌ای برای مصرف بی‌رویه باشد؛ بلکه موضوع مدیریت مصرف آب در تمامی بخش‌های استان همچنان باید با جدیت تمام پیگیری شود تا تأمین آب پایدار برای ماه‌ها و سال‌های پیش‌رو با هیچ‌گونه چالشی مواجه نگردد.