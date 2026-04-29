به گزارش خبرگزاری مهر، رضا اخلاصمند از بهبود وضعیت بارشها در این استان و رسیدن ظرفیت مخازن سدها به ۵۳ درصد خبر داد و گفت: آمار بارشها تا امروز ۹ اردیبهشت ۳۱۲ میلیمتر بوده که این میزان بارش نسبت به آمار بلندمدت۳۰۵ میلیمتر معادل دو درصد رشد داشته و همچنین۱۵ درصد نسبت به بارشهای ۲۷۲ میلیمتری سال گذشته افزایش یافته است.
وی افزود: در حال حاضر از مجموع ۱۰۷ میلیون مترمکعب گنجایش مخازن سدهای استان، ۵۶ میلیون مترمکعب آن پر است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان همدان جزئیات وضعیت سدها را اعلام کرد و افزود: سد اکباتان همدان با ظرفیت ۳۳.۸ میلیون مترمکعب، ۲۱.۹ میلیون مترمکعب ذخیره ۶۵ درصد پر شده که این میزان نسبت به سال گذشته ۲۷.۴ میلیون مترمکعب کاهش یافته است.
وی افزود: سد کلان ملایر با گنجایش ۴۵ میلیون مترمکعب، ۲۶.۱ میلیون مترمکعب ذخیره معادل ۵۸ درصد پر شده که این میزان نسبت به سال گذشته با ۳۵.۶ میلیون مترمکعب کاهش یافته است.
اخلاصمند در خصوص وضعیت سد سرابی بیان کرد: این سد با ظرفیت ۹.۲ میلیون مترمکعب، ۶.۰۸ میلیون مترمکعب ذخیره معادل ۶۶ درصد پر شده که حجم فعلی نزدیک به آمار سال گذشته با ۶.۵ میلیون مترمکعب است.
وی با اشاره به اینکه سد شیرینسو با ظرفیت ۴.۴ میلیون مترمکعب، ۰.۸ میلیون مترمکعب ذخیره معادل ۱۶ درصد پر شده که این میزان نسبت به حجم ۱.۸ میلیون مترمکعبی سال قبل کاهش یافته است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان همدان وضعیت سد شنجور را عنوان کرد و ادامه داد: این سد با ظرفیت پنج میلیون مترمکعب، ۰.۷۵ میلیون مترمکعب ذخیره معادل ۱۵ درصد پر شده که وضعیت این سد نسبت به حجم صفر سال گذشته، بهتر است.
وی با اشاره به اینکه سد نعمتآباد با گنجایش ۴.۶ میلیون مترمکعب، ۰.۵ میلیون مترمکعب ذخیره معادل ۱۱ درصد پر شده که آمار سال گذشته این سد ۰.۷ میلیون مترمکعب بود.
اخلاصمند ادامه داد: سد آبشینه با ظرفیت پنج میلیون مترمکعب، ۰.۱ میلیون مترمکعب ذخیره معادل 2 درصد پر شده که این وضعیت این سد هم نسبت به حجم صفر سال گذشته، مثبت است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان همدان همچنین به وضعیت سد تالوار به عنوان یکی از منابع مهم تامین آب همدان اشاره کرد و گفت: این سد با ظرفیت ۱۴۰ میلیون مترمکعب، در حال حاضر ۵۹.۹ میلیون مترمکعب معادل ۴۳ درصد ذخیره آب دارد که این رقم نسبت به حجم ۹۳.۷ میلیون مترمکعبی سال گذشته کاهش یافته است اما عملیات انتقال آب از این سد به همدان با دبی ۸۰۰ لیتر بر ثانیه بهطور مستمر در حال انجام است.
