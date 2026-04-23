مطیعی: خون شهدا ضامن امنیت کشور است؛ تکلیف سنگین مسئولان در برابر شهدا

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مرتضی مطیعی شامگاه پنجشنبه در آیین تجلیل از خانواده‌های معظم شهدای پر افتخار جنگ تحمیلی سوم استان سمنان در شبستان اعظم امامزاده یحیی(ع)، با اشاره به جایگاه والای شهدا در اسلام بیان کرد: شهدا با آمادگی برای شهادت به جبهه رفتند و افتخار ملت ایران‌اند، چرا که رضایت خانواده‌های آنان رضایت خداوند محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه شهدا با نیت خالص برای دفاع از اسلام و کشور پا به میدان نبرد گذاشتند، اظهار داشت: بسیاری از آنان در حالی به شهادت رسیدند که خانواده‌هایشان حتی از فعالیت دقیقشان در جنگ اطلاع نداشتند و این لطف الهی بود که شهادت نصیبشان شد.

امام جمعه سمنان ضمن گرامیداشت یاد شهیدان و فرماندهان دفاع مقدس افزود: اگر نبود این ایثارها و شهادت‌ها، امروز کشور در امنیت و عزت قرار نمی‌داشت و برای هر یک از این شهدا باید عزای عمومی گرفت، چرا که حیات و ثبات نظام اسلامی مرهون خون آنان است.

مطیعی با اشاره به سخن حضرت علی(ع) درباره منزلت شهید، گفت: هنگامی که جسم شهید در زمین قرار می‌گیرد، فرشتگان به روح پاک او خوش‌آمد می‌گویند و این نشان از جایگاه رفیع آنان در عالم ملکوت دارد.

وی تصریح کرد: خانواده‌های شهدا باید به وجود فرزندان شهیدشان افتخار کنند، چرا که خداوند برای آنان مقام و منزلتی ویژه قائل شده است. به فرموده خداوند، من جانشین شهید در میان خانواده او هستم و هر کس خانواده شهدا را خشنود سازد، رضایت خداوند را جلب کرده و هر کس موجب نارضایتی آنان شود، باعث نارضایتی پروردگار شده است.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان با بیان اینکه در روز قیامت شهدا با مقام والا و شفاعت خود مورد تکریم انبیا قرار می‌گیرند و این نشانه عظمت جایگاه شهید در نزد پروردگار است اعلام کرد: شهدا شافع مؤمنان در قیامت خواهند بود و ملت ایران باید به وجود آنان و خانواده‌هایشان افتخار کند.