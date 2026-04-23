به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ احمد ابراهیمی رئیس سازمان بسیج سازندگی سپاه قدس گیلان عصر پنجشنبه در صومعه سرا با اشاره به گرامیداشت سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در آئین افتتاح چاه عمیق کشاورزی درروستای زیکسار صومعهسرا،اظهار کرد: این پروژه با عمق ۷۲ متر و دبی ۲۰ لیتر به ارزش ۲ میلیارد و پانصد میلیون تومان در در روستا کم برخوردار این شهرستان به بهرهبرداری رسید.
رئیس سازمان بسیج سازندگی سپاه قدس گیلان افزود:این پروژه باهدف تقویت زیرساختهای کشاورزی و کمک به رفع مشکلات آبی منطقه اجرا شده است.
وی با اشاره به اینکه این اقدام در راستای شعار سال و با محوریت اقتصاد مقاومتی انجام شده، افزود: تحقق این پروژه نتیجه همافزایی مردم و دستگاههای مختلف بوده و نشان میدهد که همکاری مردمی نقش مهمی در پیشبرد طرحهای محرومیتزدایی دارد.
سرهنگ ابراهیمی تأکید کرد :بسیج سازندگی همواره تلاش کرده است تا با استفاده از ظرفیتهای مردمی، پروژههای عمرانی را با سرعت و کیفیت بیشتری به سرانجام برساند.
وی با بیان اینکه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خود را سرباز ولایت و خادم مردم میداند، اظهار کرد: این نهاد در طول دوران دفاع مقدس نیز لحظهای از خدمترسانی کوتاهی نکرده و امروز نیز همان روحیه جهادی در اجرای پروژههای عمرانی و خدماتی ادامه دارد.
رئیس سازمان بسیج سازندگی سپاه قدس گیلان افزود:بسیج سازندگی همواره در کنار مردم بوده و تلاش کرده است نیازهای اساسی مناطق مختلف را برطرف کند.
وی با ابراز امیدواری که بهرهبرداری از این چاه عمیق بتواند نقش مؤثری در بهبود وضعیت کشاورزی منطقه و افزایش بهرهوری زمینهای زراعی داشته باشد، تصریح کرد:تمامی پروژههای عمرانی و محرومیتزدایی در سطح استان گیلان باوجود جنگ فعلی با قوت و ظرفیت کامل در حال اجراست.
