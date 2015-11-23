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۲ آذر ۱۳۹۴، ۱۵:۰۲

همزمان با هفته بسیج؛

۳ پروژه اقتصاد مقاومتی در شهرستان صومعه سرا به بهره برداری رسید

۳ پروژه اقتصاد مقاومتی در شهرستان صومعه سرا به بهره برداری رسید

صومعه سرا- همزمان با هفته بسیج، سه پروژه اقتصاد مقاومتی شامل مزرعه پرورش قارچ خوراکی، استخر ماهیان سردآبی و گلخانه محصولات کشاورزی در روستاهای شهرستان صومعه سرا به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول بسیج سازندگی سپاه ناحیه صومعه سرا در حاشیه افتتاح این پروژه ها در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این سه پروژه با مجموع اعتبار  ۳۰۰ میلیون تومان به بهره برداری رسید.

بهزاد روانپاک افزود: برای راه اندازی این پروژه ها،  ۸۵ میلیون تومان تسهیلات توسط سپاه ناحیه پرداخت شده و مابقی آورده خود متقاضی است که با بهره برداری از این سه پروژه برای هفت  نفر به صورت مستقیم شغل ایجاد شده است.  

وی با اشاره به اعتبارات پروژه های اقتصاد مقاومتی در شهرستان صومعه سرا گفت: کل اعتبارات پروژه های اقتصاد مقاومتی سال جاری شهرستان بالغ بر دو میلیارد تومان است.

روانپاک با بیان اینکه ۷۰ درصد از این اعتبارات جذب شده است، افزود: یک میلیارد و ۱۲۰ میلیون تومان از اعتبارات فوق در قالب تسهیلات به ۵۹ متقاضی پرداخت شده است.

وی تصریح کرد: این اعتبارات در زمینه راه اندازی استخر ماهیان گرم آبی و سرد آبی، مزرعه پرورش قارچ خوراکی، احیای باغات کشاورزی، ایجاد صنایع تبدیلی، پرورش شترمرغ، فرآوری لبنیات، گلخانه، گیاهان دارویی و زنبور عسل و ... هزینه می شود.

به گفته مسئول بسیج سازندگی سپاه ناحیه صومعه سرا با بهره برداری از پروژه های اقتصاد مقاومتی در این شهرستان، تاکنون برای ۸۷ نفر شغل ایجاد شده است.

کد مطلب 2976662

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