۹ پروژه عمرانی در شهرستان صومعه سرا افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول بسیج سازندگی سپاه ناحیه صومعه سرا در حاشیه مراسم افتتاح پروژه های عمرانی که پیش از ظهر چهارشنبه در روستای تطف بخش گوراب زرمیخ شهرستان به مناسبت هفته دفاع مقدس برگزار شد ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، اظهار کرد: سپاه در دوران دفاع مقدس با حضور در جبهه های حق علیه باطل به وظیفه دفاعی خود عمل کرد و امروز نیز در سنگر سازندگی و محرومیت زدایی نیز نقش آفرین است.

بهزاد روانپاک با اشاره به توافقنامه سپاه قدس گیلان با کمیته امداد امام خمینی (ره) در راستای ساخت واحد های مسکونی برای مددجویان این نهاد، افزود: سهم سپاه ناحیه صومعه سرا از اجرای این طرح احداث ۸۰ واحد مسکونی است.

وی به افتتاح پنج واحد مسکونی به مناسبت هفته دفاع مقدس به صورت نمادین در روستای تطف بخش گوراب زرمیخ اشاره کرد و گفت: با افتتاح این واحدها تعداد واحدهای ساخته شده از ابتدای اجرای این طرح تاکنون در شهرستان صومعه سرا به ۱۴ واحد رسیده است.

مسئول بسیج سازندگی سپاه ناحیه صومعه سرا با بیان اینکه در مجموع برای این پنج واحد ۱۵۰ میلیون تومان هزینه شده است، خاطرنشان کرد: برای ساخت هر واحد مسکونی ۲۰ میلیون اعتبار از سوی سپاه و مابقی از سوی خیران تأمین می شود.

وی در ادامه به افتتاح ساختمان شش پایگاه مقاومت بسیج در روستاهای تالش محله ضیابر، شارم، میانگسکر، بهمبر و لادمخ شهرستان صومعه سرا اشاره و تصریح کرد: برای هر پایگاه ۱۵ میلیون اعتبار از سوی سپاه و بیش از ۱۰ میلیون نیز از مشارکت های مردمی هزینه شده است.