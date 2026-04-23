کشف یک کیلو و ۷۰۰ گرم مواد مخدر در دماوند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مرتضی ملکی،از کشف یک کیلو و ۷۰۰ گرم انواع مواد مخدر در دماوند خبر داد.

ملکی با اعلام این خبر اظهار داشت: در راستای تداوم اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و به دنبال دریافت اخباری مبنی بر نگهداری مواد مخدر، موضوع بلافاصله در دستور کار پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با هماهنگی قضائی و انجام تحقیقات پلیسی در این زمینه، موفق به شناسایی محل نگهداری و کشف یک کیلو و ۷۰۰ گرم انواع مواد مخدر شدند که در این رابطه یک نفر متهم دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مقر پلیس منتقل شد.

فرمانده انتظامی دماوند در پایان ضمن تأکید بر همکاری و ارتباط مداوم شهروندان با پلیس، از عموم مردم خواست: هرگونه اطلاعات از فعالیت توزیعکنندگان مواد مخدر را به مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ گزارش کنند.