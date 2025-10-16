  1. استانها
  2. تهران
۲۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۱۸

ملکی: بیش از ۴۲ کیلوگرم مواد مخدر از یک ویلا در دماوند کشف شد

دماوند- فرمانده انتظامی دماوند از کشف بیش از ۴۲ کیلو و ۹۰۰ گرم انواع مواد مخدر از یک ویلا در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مرتضی ملکی، ظهر پنجشنبه، در جمع خبرنگاران، از کشف بیش از ۴۲ کیلو و ۹۰۰ گرم انواع مواد مخدر از یک ویلا در دماوند خبر داد.

وی در تشریح جزئیات این عملیات گفت: در راستای اجرای مستمر طرح ارتقا امنیت اجتماعی و پیرو دریافت گزارش‌هایی مبنی بر نگهداری مواد مخدر، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر دماوند قرار گرفت.

فرمانده انتظامی دماوند افزود: مأموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و هماهنگی‌های قضائی، موفق به شناسایی محل نگهداری مواد در یکی از ویلاهای منطقه شدند که در جریان عملیات صورت‌گرفته، بیش از ۴۲ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف و ضبط شد.

ملکی در پایان با قدردانی از همکاری مردم در شناسایی این باند، بر تداوم ارتباط نزدیک شهروندان با پلیس تأکید کرد و از آنان خواست تا هرگونه فعالیت مشکوک مرتبط با توزیع مواد مخدر را از طریق سامانه فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

    • اصغر IR ۱۲:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۴
      0 0
      پاسخ
      آفرین به پلیس دماوند و مردم همکارش! امنیت جامعه با همکاری هممون بهتر میشه.

