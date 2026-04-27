به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ملکی، صبح دوشنبه، در جمع خبرنگاران، از هلاکت یک سارق مسلح منزل در پی تیراندازی مأموران پلیس در دماوند خبر داد.
ملکی در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: مأموران انتظامی بخش رودهن حین گشتزنی در حوزه استحفاظی به یک دستگاه خودروی توسان مشکوک شده که متهم به محض مشاهده گشت پلیس اقدام به تیراندازی میکند. مأموران با حفظ خونسردی و در چارچوب قانون، آتش پاسخ دادند که در نتیجه آن، متهم مسلح به هلاکت میرسد.
وی افزود: از این متهم یک قبضه سلاح کلت همراه با مقادیری فشنگ جنگی کشف شد.
فرمانده انتظامی دماوند در پایان با اشاره به حضور دادستان در صحنه جرم و هماهنگیهای قضائی خاطرنشان کرد: از این متهم سابقهدار، تعداد ۲۵ عدد ساعت مچی، ۲۳ قطعه انواع طلاجات و ۳ قطعه نقرهجات سرقتی کشف و ضبط شد.
