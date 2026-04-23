به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا گفت که آتشبس بین رژیم صهیونیستی و لبنان سه هفته تمدید میشود.
ترامپ مدعی شد که جلسه بین نمایندگان دولت لبنان و رژیم صهیونیستی بسیار خوب پیش رفته است.
وی گفت که آمریکا مستقیما از لبنان حمایت خواهد کرد تا بتواند از خود در برابر حزبالله محافظت کند.
ترامپ در ادامه گفت که منتظر میزبانی از بنیامین نتانیاهو و جوزف عون در واشنگتن است.
علی رغم هشدارهای حزبالله به دولت لبنان درباره مذاکره مستقیم با رژیم صهیونیستی، این مذاکرات از ساعتی پیش آغاز شده است.
گفتنی است که از زمان برقراری آتشبس در لبنان، رژیم صهیونیستی بارها با حمله به مناطق مختلف لبنان آن را نقض کرده و حزبالله لبنان نیز با عملیاتهای مختلف پاسخ این نقض آتشبس را داده است.
نظر شما