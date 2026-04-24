به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، چندین مقام آگاه از تلاشهای دیپلماتیک برای پایان دادن به درگیریها با ایران اعلام کردهاند که تهدیدهای ترامپ، احتمال موافقت تهران با ادامه مذاکرات را کاهش داده است.
گزارشها از تشدید تنش در روند دیپلماسی میان واشنگتن و تهران حکایت دارد؛ جایی که اظهارات و پستهای جنجالی دونالد ترامپ نهتنها مسیر مذاکرات را دشوارتر کرده، بلکه اختلافات داخلی در تیم او را نیز افزایش داده است.
بر اساس این گزارش، مقامات آمریکایی تأکید کردهاند که اظهارات بیملاحظه ترامپ در شبکههای اجتماعی، همراه با تصمیم او برای ادامه محاصره دریایی بنادر ایران، روند مذاکرات غیرمستقیم از طریق میانجیهایی مانند پاکستان را تضعیف کرده است.
در همین حال، یک مقام ایرانی و یک دیپلمات عرب گفتهاند که مذاکرهکنندگان ایرانی، پستهای ترامپ را تلاشی برای «تحقیر رهبران تهران و کاهش انگیزه آنها برای رسیدن به توافق» تلقی میکنند.
مقامات آمریکایی همچنین اذعان کردهاند که «پیامهای عمومی ترامپ عامل اصلی بنبست کنونی» است و اکنون نیاز به یافتن راهی برای خروج از این وضعیت احساس میشود.
طبق گزارش بلومبرگ، برخی از متحدان ترامپ بر این باورند که ادامه این روند میتواند بحران اقتصادی داخلی آمریکا را تشدید کرده و بر انتخابات میاندورهای نوامبر تأثیر منفی بگذارد.
این منابع تأکید میکنند که لفاظیهای ترامپ، پیشرفتهای حاصلشده در مذاکرات میان طرفهای آمریکایی و ایرانی را تضعیف کرده است؛ مذاکراتی که هدف آن محدودسازی برنامه هستهای ایران و بازگشایی مسیرهای حیاتی کشتیرانی در ازای کاهش تحریمها بوده است.
در مقابل، این گزارش حاکی است که برخی از مشاوران ترامپ خواهان ادامه و تشدید «محاصره دریایی» هستند و معتقدند این اقدام میتواند فشار اقتصادی بیشتری بر ایران وارد کرده و به امتیازدهی بیشتر منجر شود. به گفته این مقامات، بخشی از پیامهای ترامپ در شبکههای اجتماعی نیز با هدف خرید زمان صورت میگیرد.
بلومبرگ همچنین گزارش داده است که ترامپ با فشار فزایندهای برای کاهش قیمت سوخت در آمریکا مواجه است و همزمان، مخالفت داخلی با جنگ و نگرانیها درباره رکود اقتصادی جهانی رو به افزایش است.
با این حال، ترامپ همچنان به محاصره دریایی بنادر ایران ادامه میدهد؛ در حالی که تهران لغو این محاصره را پیششرط ورود به دور جدید مذاکرات در اسلامآباد اعلام کرده است.
نظر شما