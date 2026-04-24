وزارت خارجه چین: آمریکا به اصل «چین واحد» پایبند باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، گوئو جیاکون، سخنگوی وزارت امور خارجه چین در واکنش به انتقادهای آمریکا نسبت به ممنوعیت عبور هواپیمای لای چینگ‌ ته رئیس جزیره خودمختار تایوان از حریم هوایی این کشورها گفت: واشنگتن باید به اصل چین واحد پایبند باشد و پکن انتقادها در موضوع تایوان را نمی‌پذیرد.

وی تأکید کرد که اتهام‌های بی‌اساس واشنگتن علیه برخی کشورهای آفریقایی به‌دلیل اقدامات به‌حق آن‌ها در حمایت از اصل چین واحد، به‌طور کامل واقعیت‌ها را تحریف می‌کند.

آمریکا از جدایی طلبان تایوان به عنوان اهرم فشاری برای محدود کردن قدرت چین در جهان استفاده می کند. رقابت پکن و واشنگتن برای دسترسی به منابع معدنی در نقاط مختلف جهان از جمله آفریقا رو به افزایش است.