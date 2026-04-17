چین درباره عبور شناورهای نظامی ژاپن از تنگه تایوان به توکیو هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، گوو جیاکون، سخنگوی وزارت امور خارجه چین اعلام کرد پس از ورود یک شناور نظامی ژاپنی به تنگه تایوان، به توکیو اعتراض کرده است.

وی گفت: ورود یک شناور متعلق به ارتش ژاپن به تنگه تایوان، به‌شدت حاکمیت و امنیت چین را تهدید می‌کند وپکن قاطعانه با آن مخالفت کرده و اعتراض شدید خود را به توکیو اعلام کرده است.

این مقام چینی گفت: ورود این شناور ژاپنی به تنگه تایوان بار دیگر تلاش خطرناک برخی افراد در ژاپن برای مداخله نظامی در تنگه تایوان و تضعیف صلح و ثبات در این منطقه را آشکار می‌کند.

وی هشدار داد که چنین اقداماتی به‌شدت به بنیان سیاسی روابط چین و ژاپن آسیب می‌زند.

سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفت: پکن بار دیگر از طرف ژاپنی می‌خواهد به‌طور جدی در اشتباهات خود تأمل کند، در گفتار و رفتار خود احتیاط به خرج دهد و از ادامه حرکت در مسیر نادرست خودداری کند.