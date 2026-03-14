۲۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۹:۱۹

رویترز: آمریکا بزرگترین بسته فروش تسلیحات به تایوان را تأیید می‌کند

رویترز در گزارشی ادعا کرد: آمریکا بزرگترین بسته فروش تسلیحات به تایوان را پس از سفر ترامپ به چین تأیید خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رویترز امروز شنبه در گزارشی ادعا کرد که آمریکا پس از سفر آتی دونالد ترامپ رئیس‌ جمهور این کشور به چین و دیدار با شی جین پینگ، یک بسته تسلیحاتی بزرگ برای جزیره تایوان را به تصویب می‌رساند.

رویترز به نقل از یک منبع آگاه در این خصوص خبر داد: فروش تسلیحات به تایوان به محض تأیید رئیس‌ جمهور آمریکا، آماده تایید و اعلام رسمی است.

رویترز در این باره اضافه می کند: این بسته تسلیحاتی شامل موشک‌ های دفاع هوایی PAC-۳ و NASAMS بوده و ارزش آن حدود ۱۴ میلیارد دلار برآورد می‌ شود؛ اگر این بسته مورد توافق واشنگتن قرار گیرد، بزرگ‌ ترین فروش تسلیحاتی آمریکا به تایوان خواهد بود.

گفتنی است که دونالد ترامپ رئیس‌ جمهور آمریکا قرار است از ۱۱ تا ۱۳ فروردین ۱۴۰۵ برای دیدار و رایزنی با شی جین پینگ رئیس جمهور چین به پکن سفر کند. چین تا کنون بارها از آمریکا خواسته است تا مطابق با اصل «چین واحد»، از برقراری هرگونه روابطه با جزیره تایوان خودداری کند.

