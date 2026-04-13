هشدار رسانه آمریکایی درباره غفلت از چین در میانه جنگ با ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه آمریکایی فوربز در گزارشی نوشت: در حالی که جهان سرگرم ایران است، پکن جزیره‌ای را در دریای چین جنوبی تصرف می‌کند.

این رسانه انگلیسی زبان افزود: در حالی که جهان به جزایر خلیج فارس چشم دوخته است، چین بدون شلیک حتی یک گلوله، جزیره‌ای در دریای چین جنوبی را تصرف کرده است.

در گزارش فوربز آمده است: لایروب‌های پکن با سرعتی خیره‌کننده مشغول ساخت یک جزیره مصنوعی در فاصله ۴۰۰ کیلومتری سواحل ویتنام بوده‌اند. شگفت‌انگیزتر آنکه جهان تا حد زیادی در برابر این اقدام چین سکوت کرده است.

این رسانه آمریکایی افزود: نخستین اعتراض رسمی و قوی ویتنام تازه در ماه مارس، یعنی بیش از پنج ماه پس از آغاز عملیات لایروبی، مطرح شد. چین، همان‌طور که سال‌ها در فیلیپین انجام داده، در برابر چشم همگان به جنگ حقوقی و تمرین جنگ واقعی می‌پردازد. جامعه بین‌المللی باید با اقدامات چین در «ریف آنتلوپ» مقابله کند تا از بروز یک بحران دیگر در دریای چین جنوبی جلوگیری شود و مانع از برتری نظامی چین در هرگونه درگیری بر سر تایوان شود.

بر اساس این گزارش، ریف آنتلوپ یک عارضه دریایی در جزایر پاراسل (گروه هلالی غربی) است. این جزایر از سال ۱۹۷۴، زمانی که چین آنها را از ویتنام جنوبی تصرف کرد، تحت کنترل پکن هستند. ریف آنتلوپ مورد ادعای چین، تایوان و ویتنام است. گزارش‌ها درباره اینکه این عارضه طبق حقوق بین‌الملل «سنگ» است یا «ریف» متفاوت است؛ اما در هر صورت، این مکان به‌طور قانونی یک «جزیره» محسوب نمی‌شود که بتواند دریای سرزمینی ۱۲ مایل دریایی یا منطقه انحصاری اقتصادی ۲۰۰ مایل دریایی ایجاد کند.

چین این منطقه را بر اساس کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل که به‌نوعی قانون اساسی دریاها محسوب می‌شود بخشی از قلمرو سرزمینی خود می داند.