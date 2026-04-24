اتحاد، لازمه مقابله با دشمنان؛اقدامات دستگاه قضایی قابل تقدیر است

به گزارش خبرنگار مهر ، حجتالاسلام سید علیصالح موسویاعظم در خطبههای نماز جمعه این هفته شهر یاسوج با اشاره به جنگ تحمیلی سوم اظهار کرد: کشورهای دنیا باید سپاسگزار جمهوری اسلامی ایران باشند که هیمنه توخالی این ببر کاغذی را شکست.
وی با اشاره به اینکه اگر این نبرد سالها ادامه پیدا کند، آمریکا دیگر آن آمریکای سابق نخواهد بود، افزود: کشورهایی مانند فرانسه، آلمان، ایتالیا و انگلیس در جنگ رمضان به آمریکا کمک نکردند که این موضوع نتیجه ایستادگی ملت ایران و عنایات امام زمان (عج) است.
امام جمعه موقت یاسوج با اشاره به اهانت رئیسجمهور آمریکا به حضرت عیسی (ع)، بیان کرد: این اقدامات نشان از شکست و سرخوردگی فردی دارد که به بدنامی جزیره اپستین شناخته میشود.
وی ادامه داد: ثبتنام ۳۰ میلیون نفر در پویش «جانفدا» برای دفاع از کشور و خونخواهی قائد امت، بیانگر آمادگی ملت ایران برای انتقام خون همه مظلومان و شهیدانی است که به دست استکبار و صهیونیسم جهانی به شهادت رسیدهاند.
حجت الاسلام موسوی اعظم با بیان اینکه خداوند جهاد را واجب قرار داده است، گفت: مردم این استان ۵۴ شب است که در خیابانها برای حضور و پشتیبانی از ارزشها دست برنداشتهاند که دفتر مقام معظم رهبری نیز طی تماسی مراتب قدردانی خود را از این حضور باشکوه به نماینده ولیفقیه در استان اعلام کرده است و حتی روحانیون برجسته قم و دیگر مناطق کشور نیز از این حرکت مردمی تمجید کردهاند.
وی با اشاره به اینکه قوای سهگانه کشور بر حفظ وحدت تأکید دارند، گفت: نباید تحت القائات دشمنانی قرار بگیریم که درصدد تفرقهافکنی و اختلاف هستند و مردم باید هوشیار باشند و فریب این جنایتکاران را نخورند.
امام جمعه موقت یاسوج ضمن قدردانی از رشادتهای نیروهای مسلح گفت: قوه قضاییه با قاطعیت در برابر جاسوسان و منافقین داخلی ایستاده و آنان را به اشد مجازات میرساند که جای تقدیر دارد.
وی همچنین با اشاره به فرا رسیدن دهه کرامت یادآور شد: امروز، جمعه، مصادف با روز بزرگداشت حضرت احمدبن موسی شاهچراغ (ع) است.
امام جمعه موقت یاسوج در پایان به سالروز حادثه طبس در پنجم اردیبهشت اشاره کرد و گفت: در جنگ رمضان نیز حادثهای همانند طبس این بار در اصفهان تکرار شد، و این نشان میدهد که خداوند یار و یاور این ملت است.
