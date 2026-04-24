امام جمعه آرادان: ما یک ملتیم و یک هدف داریم/ترامپ به دنبال چنددستگی؛

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جلیل شریفی‌نیا در خطبه‌های نخستین نماز جمعه اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۵ آرادان در مسجد صاحب الزمان(عج) این شهر با اشاره به حادثه طبس در سال ۵۹ بیان کرد: دست مدد الهی همواره پشتیبان این نظام انقلاب بوده است.

وی پیروزی نهایی جبهه حق علیه باطل را سنت الهی و وعده صادق برای یاری رسانان دین خداوند از عزل تا ابد دانست و افزود: موضوع طبس و ماجرای اخیر در اصفهان نمونه های این یاری الهی و زبونی دشمنان دین خدا است.

امام جمعه آرادان با بیان اینکه ملت ایران اسلامی به سنت های الهی ایمان دارد، گفت: آمریکا چه در زمان طبس و چه اکنون با داشتن پیشرفته ترین بالگرد ها و تجهیزات نظامی نتوانست در برابر سنت‌های الهی کاری از پیش ببرد و محکم به نابودی شد.

شریفی نیا به تحرکات ضد انقلاب در خارج از کشور از جمله سخنرانی های پهلوی علیه ملت ایران اشاره کرد و بیان داشت: این اقدامات ناموفق و سبب رسوایی بیشتر بدخواهان نظام اسلامی به خصوص سلطنت طلب ها است.

وی افزود: این آزموده، بازها آزموده شده اما کسی از آن درس نمی گیرد لذا معاندان باید بدانند که ملت ایران اسلامی با این حرف ها و تجرکات از انقلاب و ارزش های انقلابی خود فاصله نخواهد گرفت.

امام جمعه آرادان به سخنان ترامپ هم اشاره کرد و گفت: دشمن می خواهد اینطور القا کند که در کشورمان چند دستگی وجود دارد و برخی تندرو و کندرو و ... هستند، در صورتی که ما یک ملت، یک انقلاب، یک نظام و یک هدف داریم لذا همگرایی مسئولان در دفاع از عزت و یکپارچگی ملت ایران خار چشم دشمنان است.