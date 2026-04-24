حضور حماسی مردم انرژی مضاعفی به رزمندگان بخشیده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام الله نور کریمی تبار در خطبه های نماز جمعه ایلام اظهار کرد: امروز نیز توانمندی نیروهای مسلح و شهادتطلب ما در کنار حضور حماسی مردم، انرژی مضاعفی به رزمندگان و قوت قلبی برای تیم مذاکرهکننده بخشیده است.
امام جمعه ایلام با قدردانی از مسئولان تیم مذاکرهکننده ایران، بیان کرد: تیم مذاکره کننده برای نخستین بار از موضع قدرت با آمریکا برخورد کرد و اقتدار جمهوری اسلامی را به رخ آنان کشید و خروجی این ایستادگی، شکست دشمن، مطرح شدن ایران به عنوان قدرت چهارم جهان و تسلط بر تنگه هرمز است.
حجتالاسلام کریمیتبار حضور دهها میلیونی مردم در خیابانها با وجود تهدیدهای بمباران و موشکباران را نشانه آشکار نصرت الهی دانست و گفت: این اتحاد و همدلی تنها کار خدا است، همانگونه که در حادثه طبس در سال ۱۳۵۹ شاهد معجزه الهی بودیم و شنهای صحرا، قدرت آمریکا را در هم شکستند.
وی با اشاره به رویدادهای جنگ سوم تاکید کرد: زمانی که دشمن قصد نفوذ در کشور را داشت، خداوند چنان قدرتنمایی کرد که دشمن با دست خود، هواپیماهای غولپیکر و بالگردهای خویش را بمباران کرد.
امام جمعه ایلام گفت: وقتی دشمن واسطهها را برای آتشبس میفرستد و در نهایت در برابر ۱۰ شرط جمهوری اسلامی تسلیم میشود، این اوج درماندگی آنها را نشان میدهد.
حجتالاسلام کریمیتبار محاصره دریایی ایران را ناقص و بیاثر خواند و اظهار کرد: جمهوری اسلامی با داشتن هشت هزار کیلومتر مرز و ۱۶ همسایه، به راحتی میتواند مبادلههای تجاری خود را انجام دهد.
وی بیان کرد: در مقابل، این کشورهای غربی هستند که با بسته شدن تنگه هرمز و توقف ترددها در خلیج فارس، بیشترین آسیب را در حوزه انرژی و سایر کالاها دیدهاند.
نماینده ولی فقیه در استان ایلام به بحرانهای داخلی آمریکا اشاره کرد و گفت: امروز شاهد نفرت عمومی، شکلگیری راهپیماییهای اعتراضی ضد رئیسجمهور آمریکا و مشکلات اقتصادی و تورم در این کشور هستیم.
حجتالاسلام کریمیتبار تاکید کرد که استعفا یا برکناری فرمانده نیروی دریایی آمریکا نیز نشاندهنده سردرگمی دشمن و ناکارآمدی راهبردهای نظامی آنها در برابر قدرت ایران است.
