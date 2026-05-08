افزایش قیمت شن و ماسه در چرام پذیرفتنی نیست؛لزوم ورود دستگاه نظارتی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید نورالله افشار در خطبه‌های عبادی‌ـ‌سیاسی نماز جمعه این هفته چرام به وضعیت اقتصادی محلی پرداخت و گفت: قیمت هر تن شن و ماسه از حدود ۲۶۰ هزار تومان به نزدیک ۴۵۰ هزار تومان رسیده و موجب نارضایتی مردم شده است.

وی افزود: کارخانه‌دارانی که در حاشیه رودخانه‌ها اقدام به برداشت شن و ماسه می‌کنند، نیازی به فرآیندهای پرهزینه ندارند، بنابراین این افزایش قیمت غیرمتعارف باید بررسی دقیق شود و دستگاه‌های نظارتی اجازه ندهند فشار مضاعفی بر مردم وارد شود.

امام جمعه چرام با اشاره به اظهارات رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: خواسته ما از سازمان بازرسی این است که موضوع افزایش قیمت شن و ماسه را نیز به‌صورت جدی پیگیری کند و نتایج را شفاف به مردم اعلام نماید.

وی با اشاره به سخنان مرحوم آیت‌الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی، بنیان‌گذار حوزه علمیه قم، گفت: این مملکت صاحب دارد و در آنچه مربوط به ماست باید با تمام توان تلاش کنیم، اما در اموری که از حد توان ما خارج است باید به خدا واگذار کنیم و نگران نباشیم.

اقتدار ایران در خلیج فارس، تضمین‌کننده امنیت تنگه هرمز است

حجت الاسلام افشار با یادآوری فرجام حمله آمریکایی‌ها به طبس افزود: حادثه طبس نمونه‌ای روشن از نصرت الهی بود زیرا جایی که خداوند در برابر استکبار جهانی، طوفان را مأمور خواری و ذلت دشمن کرد.

وی در ادامه به تحرکات اخیر آمریکا در خلیج فارس اشاره کرد و گفت: تنگه هرمز، شریان حیاتی انرژی جهان، امروز به برکت شجاعت رزمندگان ایرانی در کنترل کامل جمهوری اسلامی ایران است و. دشمنان باید بدانند که امنیت این آبراه برابر با امنیت ایران اسلامی است و در صورت تهدید، پاسخ قاطع و فراموش‌نشدنی دریافت خواهند کرد.

امام جمعه چرام با بیان اینکه اقتدار ایران تنها نظامی نیست، تاکید کرد: قدرت اقتصادی و موقعیت ژئواستراتژیک کشورمان قادر است معادلات جهانی انرژی را دگرگون کند و این دستاورد، نتیجه استقلال و ایستادگی ملت ایران است.

وی همچنین با اشاره به تهدیدات آمریکا و رژیم صهیونیستی تصریح کرد: ملت ایران از مکتب امام حسین(ع) آموخته که در برابر ظلم سازش نکند و نمایش قدرت پوشالی آمریکا دیگر اثری ندارد.