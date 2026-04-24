اتحاد و همدلی ملت، هیبت آمریکا را درهم شکست 

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید مهدی خضری در خطبههای این هفته نماز جمعه قزوین، با تأکید بر لزوم شکرگزاری عملی نعمت وحدت و همدلی، تصریح کرد: این انسجام ملی، هیبت و حیثیت آمریکا را در جهان تحقیر کرده و دشمن را دچار شکستگی و خواری ساخته است.
وی با اشاره به روایتی از امام رضا (ع)، تقوا در استفاده از نعمتهای الهی را یکی از اصول مهم برشمرد و افزود: سنت خداوند بر این است که نعمتها را تدریجی اعطا میکند و در صورت شکرگزاری، بر آن میافزاید. در مقابل، ناشکری و گناه، انسان را از نعمتهای بزرگتر محروم میکند.
امام جمعه موقت قزوین با استناد به پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب، وحدت و همدلی ملت ایران را یک «نعمت عظما» و «نعمت خاص» الهی دانست و گفت: به فرموده قرآن کریم، خداوند رسولش را با مؤمنان یاری داد و میان آنان الفت ایجاد کرد. رهبر انقلاب نیز فرمودند که این الفت و صمیمیت امروز، سبب شکستگی دشمن شده است.
توطئههای دشمن با همدلی و همراهی ملت و مسئولین نقش بر آب میشود
حجتالاسلام خضری با بیان اینکه شکر عملی این نعمت، افزایش انسجام و تبدیل آن به یک ساختار «فولادین» است، خاطرنشان کرد: اگر این نعمت را شکر کنیم، نهتنها دشمن خوارتر و ذلیلتر خواهد شد، بلکه توطئههای اقتصادی آنان نیز با این همدلی و همراهی ملت و مسئولین نقش بر آب میشود.
وی با اشاره به سالروز واقعه طبس و طوفان شن به عنوان نمادی از شکست و خواری آمریکا در ایران، اظهار کرد: هیمنه پوچ آمریکا امروز بیش از هر زمان دیگری در حال شکستن است و این یک غلبه نرمافزاری است که به اعتراف اندیشکدههای غربی، بزرگترین ضربه به حیثیت این کشور به شمار میرود. یک نشریه صهیونیستی نیز اعلام کرده که ایران، آمریکا را تحقیر کرده و ضربه شدیدی به حیثیت آن زده است.
خطیب جمعه قزوین با یادآوری وعده امام خمینی (ره) مبنی بر اینکه «ایران تا آخر آمریکا را تحقیر خواهد کرد»، تصریح کرد: بزرگترین ضربه ما به آمریکا، نه قدرت موشکی، بلکه بیحیثیت کردن یک مستکبر در جهان است و نتیجه این پیروزیها، شکر عملی شما مردم است.
وی در ادامه به آسیبشناسی شکست مسلمانان در جنگ احد بر اساس آیات قرآن پرداخت و سه عامل «سستی و فرار از میدان»، «نزاع و درگیری» و «نافرمانی از ولی» را از عوامل بازگشت نصرت الهی برشمرد و با هشدار نسبت به اختلافافکنیهای قبیلهای و سیاسی در فضای مجازی، تأکید کرد: هر کس در این روزها اختلاف و دوقطبی ایجاد کند به نقشه دشمن کمک کرده است.
حجتالاسلام خضری با اشاره به توئیتهای اخیر ترامپ مبنی بر اختلاف میان مسئولین و مشکلات اقتصادی ایران، این دو نکته را خط اصلی دشمن دانست و افزود: پاسخ ما این است که همدلی بینظیر میان مردم و حاکمیت، تمام توطئهها از جمله توطئه اقتصادی را خنثی خواهد کرد.
اراده مردم باید در دیپلماسی و میز مذاکره جریان پیدا کند
وی از مردم خواست بدون هیچگونه توهین و حمله به شخصیتها، نسبت به خطوط ترسیمی رهبر انقلاب مطالبهگر باشند و افزود: اراده شما باید در دیپلماسی و میز مذاکره جریان پیدا کند.
حجت الاسلام خضری با بیان اینکه ما نگران سازش نیستیم اما نگران «سایش» هستیم، یعنی سخنان امام جامعه دچار کاهش و فرسایش نشود، تصریح کرد: مواضع درباره غرامتها، لغو تحریمها و تداوم جنگ جبهه مقاومت باید محکم باقی بماند.
امام جمعه موقت قزوین در ادامه با اشاره به نتایج نظرسنجیهای اخیر که نشاندهنده روحیه بالای امید و مقاومت در جامعه ایران است، این آمارها را مصداق همان مؤلفههای قدرت نامتقارن ایران خواند و اظهار داشت: در حالی که بیش از ۷۲ درصد مردم نسبت به ارتقای جایگاه ایران پس از جنگ ابراز امیدواری کردهاند، ۸۲ درصد با خروج اورانیوم از کشور مخالف هستند.
وی تاکید کرد: ۶۸ درصد مردم ایران انرژی هستهای را حق مسلم خود میدانند، ۷۳ درصد با شرط آزادگذاشتن تنگه هرمز از سوی آمریکا مخالفاند و ۷۸ درصد از عملکرد نیروهای مسلح رضایت کامل دارند.
حجت الاسلام خضری اضافه کرد: ۸۰ درصد از اقدامات دولت در تأمین کالاهای اساسی در شرایط بحرانی رضایت نسبی یا کامل دارن و این آمارها ریشه در واقعیتهای راهبردیای دارد که ایران را در جنگ نامتقارن صاحب برتری میکند.
وی ادامه داد: ما اگرچه ابرقدرت نیستیم اما یک «ابرمـلت» هستیم با دهها میلیون فدایی آمادهجاننثاری که هیچ کشوری نمونه آن را ندارد و در عرصه موشکی حرفهای ناگفته بسیاری داریم و برتری خود را اثبات کردهایم.
امام جمعه موقت قزوین ادامه داد: ما بر نیروی انسانی کارآمد و دانشمندی تکیه داریم که هر آنچه دشمن ویران کند را از نو و بهتر میسازد، و مهمتر از همه، ارادهای پولادین و نفوذی عمیق در قلوب ملتها داریم که مادران قهرمانپروری همچون مادر شهیدی که فرزندش «رضا» را در مدرسه مینا تقدیم کرد و چون کوه استوار ماند، مظهر آن هستند.
نظر شما