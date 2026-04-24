به گزارش خبرگزاری مهر، کشورهای ساحلی دریای خزر در بیانیه مشترک اجلاس وزرا و نمایندگان عالی‌رتبه دولت‌های ساحلی خزر برای تقویت همکاری‌ برای حمایت از محیط زیست دریای خزر در تاریخ ۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ در آستانه، نگرانی عمیق خود را از پیامدهای های جدی و بالقوه ناشی از حملهٔ نظامی به ایران بر محیط‌زیست زیست منحصر به فرد و شکننده دریای خزر ابراز نمودند و بر حفظ فضای همکاری، حسن همجواری، تفاهم متقابل میان کشورهای ساحلی و استفاده از دریای خزر برای مقاصد صلح‌آمیز آمیز تأکید کردند.

لازم به ذکر است حملهٔ موشکی توسط رژیم صهیونیستی- امریکا در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ به زیرساخت‌های بندری انزلی، تاثیرات منفی و خسارات غیرقابل جبران بر محیط زیست خزر و نیز به خطر انداختن صلح و ثبات این پهنه آبی داشته است.