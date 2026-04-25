به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نووستی، جفری ساکس اقتصاددان و تحلیلگر ژئوپلیتیک آمریکایی در گفتگو با تاکر کارلسون مجری معروف این کشور تاکید کرد، بحران اقتصادی در جهان به دلیل بسته شدن تنگه هرمز به وجود آمده است؛ تنگه ای که مقادیر زیاد و حیاتی از منابع انرژی از آن عبور می کند.

وی نسبت به پیامدهای گسترده بسته شدن تنگه هرمز بر بازارهای جهانی و زنجیره انرژی هشدار داد.

ساکس بیان کرد، از سرگیری تجاوز نظامی علیه ایران می تواند باعث خارج شدن تنش‌ها از کنترل شود.

وی گفت: ما باید از بمباران و اقدامات نظامی علیه ایران دور شویم. ممکن است این تنش‌ها به یک جنگ منطقه ای و در نهایت جنگ جهانی منجر شود. ایران واکنش سریع و قاطع نشان می دهد. این کشور نشان داده که می تواند بخش های مهم در منطقه را هدف قرار دهد.

ساکس تاکید کرد، در صورت آغاز مجدد حملات موشکی، کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و اراضی اشغالی در معرض خطر قرار دارند. سامانه های پدافند هوایی نمی توانند از زیرساخت های حیاتی این کشورها دفاع کنند.

در برابر قدرت موشکی و نظامی ایران، رسانه ها به چالش ها و کمبود منابع نظامی آمریکا اشاره دارند. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داد که پنتاگون همچنان در تلاش است تا بودجه لازم برای تسریع در تکمیل و احیای مهمات حیاتی مصرف شده در جریان جنگ علیه ایران را تأمین کند.

پیشتر، روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از منابع آگاه نوشته بود که ارتش آمریکا از زمان آغاز جنگ با ایران بیش از ۱۰۰۰ موشک کروز دوربرد تاماهاوک شلیک کرده است.

این مقامات همچنین اعلام کردند که ارتش آمریکا از آغاز جنگ با ایران بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ موشک پدافند هوایی پرتاب کرده است.

روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داد که کمبود مهمات به دلیل جنگ با ایران ممکن است توانایی آمریکا برای دفاع از تایوان در برابر حمله احتمالی چین را تضعیف کند.

همچنین عاموس هوکشتاین فرستاده سابق آمریکا در خاورمیانه در گفتگو با سی ان ان با اعلام اینکه ایران در حال حاضر کنترل اوضاع را در دست دارد، گفته بود که ایران ثابت کرده است که برای سال‌های آینده بر تنگه‌ ها مسلط خواهد بود.

هوکشتاین تصریح کرد که مسئله تنگه هرمز اکنون روی میز مذاکرات است، مسئله‌ای که قبلاً روی میز نبود، زیرا این بحران توسط جنگ ایجاد شده و مذاکره در مورد آن لازم است.

وی افزود که اگر واشنگتن به توافقی دست یابد که به جنگ پایان دهد و بر بازگشایی تنگه هرمز و مسئله هسته‌ای تمرکز کند، اما به برنامه موشکی و برنامه پهپادی نپردازد، این «بدترین سناریو» برای پایان این جنگ خواهد بود.

وی در ادامه گفت: حاکمیت ایران بر کشورش دست نخورده باقی مانده است... علاوه بر اینکه خشم و انتقام‌جویی و شجاعت آن تا حدی افزایش پیدا کرده که در برابر آمریکا به عنوان بزرگترین ارتش جهان و اسرائیل ایستاده است.

این مذاکره کننده ارشد آمریکایی ابراز داشت که خطر واقعی برای بازگشت به درگیری وجود دارد، زیرا ایران در حال حاضر کنترل اوضاع را در دست دارد و صرف نظر از وجود محاصره آمریکا، برتنگه مسلط است.