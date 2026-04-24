به گزارش خبرنگار مهر، حسین بهمنش شامگاه جمعه با حضور در قرارگاه رسانه ای سردار شهید نائینی در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت جایگاه مردم در تحولات اجتماعی و سیاسی اظهار کرد: مردم همواره زیربنای اصلی هر حرکت و تصمیمگیری در کشور بودهاند و توجه به این نقش باید در اولویت قرار گیرد.
تحلیلگر سیاسی با بیان اینکه پیش از ۹ اسفند دوگانهای میان میدان و دیپلماسی شکل گرفته بود،افزود: پس از حضور و خروش مردم، این دوگانه به یک ساختار سهضلعی تبدیل شد که پایه و مخرج آن مردم هستند و همین حضور، مسیر تحلیلها و تصمیمها را تغییر داد.
وی باتأکید به اینکه برای حفظ این سرمایه عظیم، ارتباط، تعامل، گفتوگو و محترم شمردن مردم ضروری است،گفت: هرگونه فاصله گرفتن از این اصول میتواند به تضعیف سرمایه اجتماعی منجر شود.
بهمنش با اشاره به اینکه برخی چهرهها همچون سردار نائینی به نقش مردم باور داشتند و اهمیت گفتوگو را میدانستند،تصریح کرد: مسئولان لازم است خط مشی سردار شهیدرا ادامه دهند و با اتکا به سرمایه اجتماعی، مسیر حل چالشها را هموار کنند.
