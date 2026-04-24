۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱:۱۵

بهمنش: مردم بزرگ‌ترین سرمایه کشور هستند

رشت-تحلیلگر مسائل سیاسی با اشاره به ضرورت توجه به نقش مردم گفت:مردم بزرگ‌ترین سرمایه کشور هستند و حفظ این سرمایه با گفتگو، احترام و تعامل ممکن می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین بهمنش شامگاه جمعه با حضور در قرارگاه رسانه ای سردار شهید نائینی در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت جایگاه مردم در تحولات اجتماعی و سیاسی اظهار کرد: مردم همواره زیربنای اصلی هر حرکت و تصمیم‌گیری در کشور بوده‌اند و توجه به این نقش باید در اولویت قرار گیرد.

تحلیلگر سیاسی با بیان اینکه پیش از ۹ اسفند دوگانه‌ای میان میدان و دیپلماسی شکل گرفته بود،افزود: پس از حضور و خروش مردم، این دوگانه به یک ساختار سه‌ضلعی تبدیل شد که پایه و مخرج آن مردم هستند و همین حضور، مسیر تحلیل‌ها و تصمیم‌ها را تغییر داد.

وی باتأکید به اینکه برای حفظ این سرمایه عظیم، ارتباط، تعامل، گفت‌وگو و محترم شمردن مردم ضروری است،گفت: هرگونه فاصله گرفتن از این اصول می‌تواند به تضعیف سرمایه اجتماعی منجر شود.

بهمنش با اشاره به اینکه برخی چهره‌ها همچون سردار نائینی به نقش مردم باور داشتند و اهمیت گفت‌وگو را می‌دانستند،تصریح کرد: مسئولان لازم است خط مشی سردار شهیدرا ادامه دهند و با اتکا به سرمایه اجتماعی، مسیر حل چالش‌ها را هموار کنند.

