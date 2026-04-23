رنجبر: حضور سراسری مردم پاسخی قاطع به دشمن و بیعتی دوباره با رهبری بود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا رنجبر شامگاه پنجشنبه با حضور در قرارگاه رسانه‌ای سردار شهید نائینی حضور گسترده مردم را نشانه‌ای از هوشیاری و انسجام ملی دانست و اظهار کرد ملت ایران در روزهای اخیر با صلابت مثال‌زدنی وارد میدان شدند.

رئیس سازمان بسیج کارمندان سپاه قدس گیلان افزود: این حضور پرشور نشان داد که مردم در لحظات حساس، همواره آماده دفاع از ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب هستند و اجازه نمی‌دهند دشمن در اراده جمعی آنان خللی ایجاد کند.

وی حضور مردم در شهرهای مختلف را جلوه‌ای از وحدت ملی عنوان کرد و گفت: این حرکت خودجوش، پشتوانه‌ای محکم برای رزمندگانی است که در خط مقدم از امنیت کشور پاسداری می‌کنند.

سرهنگ رنجبر تصریح کرد:صحنه‌های حضور باشکوه،روحیه‌ای تازه در میان مدافعان کشور ایجاد کرده و پیام روشنی از ایستادگی ملت به همراه داشته است.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره سردار شهید نائینی،از نقش آفرینی رسانه در این مقطع حساس گفت و اظهار کرد:سردار شهید نائینی با فعالیت‌های مؤثر خود در عرصه رسانه، سد محکمی در برابر روایت‌سازی دشمن ایجاد کرده بود.

وی افزود:دشمن با هدف خاموش کردن صدای حقیقت، چهره‌های رسانه‌ای را هدف قرار می‌دهد تا جریان اطلاع‌رسانی اصیل را تضعیف کند.

رئیس سازمان بسیج کارمندان سپاه قدس گیلان با اشاره به اهمیت تداوم فعالیت رسانه‌ای گفت: فضای رسانه باید همچنان پویا و اثرگذار باقی بماند تا بتواند در برابر جنگ روانی دشمن ایستادگی کند.

وی حضور پرصلابت مردم را عاملی دانست که قدرت رسانه‌های داخلی را افزایش می‌دهد و امکان بازتاب دقیق‌تر صدای ملت و رزمندگان را فراهم می‌سازد.

سرهنگ رنجبر اتحاد نیروهای بسیج، فعالان رسانه‌ای و مردم را سرمایه‌ای ارزشمند برای کشور دانست و تصریح کرد: این هم‌صدایی ملی، پشتوانه‌ای استوار برای رزمندگان اسلام و بیعت دوباره ملت با رهبری و استمرار مسیر مقاومت عنوان کرد.