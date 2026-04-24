کسری ۷۰۰ میلیون بشکه نفت در نتیجه حمله به ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، طبق پیش‌بینی موسسه «کپلر» تا پایان ماه آوریل، مجموع کسری عرضه نفت ناشی از انسداد تنگه هرمز به ۷۰۰ میلیون بشکه خواهد رسید.

تنگه هرمز یکی از حیاتی ترین گلوگاه‌های انرژی در جهان است که بخش بزرگی از نفت و گاز جهان از آن عبور می‌کند، به همین دلیل بسته ماندن تنگه هرمز تعادل بازارهای انرژی را بر هم زده و اقتصاد بسیاری از کشورها را با شوک جدی روبرو کرده است.

پیش از بسته شدن تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی ایران به دلیل جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران، روزانه میلیون‌ها بشکه نفت از این مسیر به سمت بازارهای جهانی ارسال می‌شد.