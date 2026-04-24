  1. اقتصاد
  2. اقتصاد جهان
۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۱۲

افزایش قیمت نفت ایران به ۹۹ دلار در بازار جهانی

قیمت نفت ایران در بازار جهانی با افزایش ۳ درصدی به بیش از ۹۹ دلار در هر بشکه رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس آخرین داده‌های منتشر شده در سایت اویل پرایس که مربوط به دو روز قبل است، قیمت انواع نفت ایران در این روز بیش از ۳ درصد افزایش داشته است.

بر این اساس قیمت هر بشکه نفت سبک ایران برای تحویل در منطقه شمال غربی اروپا به ۹۸.۰۱ دلار رسیده است. نفت سنگین ایران و نفت فروزان نیز به ترتیب با قیمتهای ۹۶.۱۱ و ۹۶.۳۶ دلار در این منطقه معامله شدند.

در منطقه مدیترانه هم نفت سبک ایران با قیمت ۹۷.۳۶ دلار و نفت سنگین ۹۵.۲۱ دلار ثبت شده است. نفت فروزان نیز ۹۵.۴۶ دلار در ازای هر بشکه قیمت خورده است.

بالاترین قیمت نفت ایران مربوط به بندر سیدی کریر مصر است که قیمت هر بشکه نفت سبک ایران در این منطقه ۹۹.۲۶ دلار قیمت خورده است. نفت سنگین ایران در این منطقه ۹۷.۱۱ دلار و نفت فروزان ۹۷.۳۶ دلار در هر بشکه اعلام شده است.

کد مطلب 6809709
زهره آقاجانی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۷:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۴
      0 0
      پاسخ
      انشالله قیمت نفت ایران به ۱۹۹ دلار برسه چشم دشمنان کور
    • IR ۰۲:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۵
      0 0
      پاسخ
      پول نفت را نقد ودرجابگیرید دنیا تشنه نفت است
    • سینا IR ۱۱:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۷
      0 0
      پاسخ
      باید‌آینده‌نگربود،ودرخصوص‌حفظ‌وثبات اقتصاد‌پیش‌بینی‌تمام‌‌موانع‌را‌کرد

