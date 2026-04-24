افزایش قیمت نفت ایران به ۹۹ دلار در بازار جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس آخرین داده‌های منتشر شده در سایت اویل پرایس که مربوط به دو روز قبل است، قیمت انواع نفت ایران در این روز بیش از ۳ درصد افزایش داشته است.

بر این اساس قیمت هر بشکه نفت سبک ایران برای تحویل در منطقه شمال غربی اروپا به ۹۸.۰۱ دلار رسیده است. نفت سنگین ایران و نفت فروزان نیز به ترتیب با قیمتهای ۹۶.۱۱ و ۹۶.۳۶ دلار در این منطقه معامله شدند.

در منطقه مدیترانه هم نفت سبک ایران با قیمت ۹۷.۳۶ دلار و نفت سنگین ۹۵.۲۱ دلار ثبت شده است. نفت فروزان نیز ۹۵.۴۶ دلار در ازای هر بشکه قیمت خورده است.

بالاترین قیمت نفت ایران مربوط به بندر سیدی کریر مصر است که قیمت هر بشکه نفت سبک ایران در این منطقه ۹۹.۲۶ دلار قیمت خورده است. نفت سنگین ایران در این منطقه ۹۷.۱۱ دلار و نفت فروزان ۹۷.۳۶ دلار در هر بشکه اعلام شده است.