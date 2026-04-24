قیمت جهانی نفت امروز ۴ اردیبهشت؛ هربشکه برنت به ۱۰۵ دلار و ۷۳ سنت رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، قیمت نفت برنت در معاملات روز جمعه (۴ اردیبهشت) با ۰.۶۳ درصد افزایش، به ۱۰۵ دلار و ۷۳ سنت در هر بشکه رسید، در حالی که معاملات آتی نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۰.۳۲ درصد افزایش، به ۹۶ دلار و ۱۷ سنت در هر بشکه رسید.

بانک کامنولث استرالیا در یادداشتی که روز جمعه منتشر شد، نوشت: هرچه تنگه مدت بیشتری بسته بماند، هزینه‌های اقتصادی بیشتر می‌شود. قبل از جنگ تحمیلی علیه ایران، روزانه حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت و فرآورده‌های نفتی از طریق این آبراه ترانزیت می‌شد.

بر اساس گزارش شبکه سی ان بی سی، فاتح بیرول، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی، روز پنجشنبه گفت: «ما با بزرگترین تهدید امنیت انرژی در تاریخ روبرو هستیم. تا به امروز، ما ۱۳ میلیون بشکه در روز نفت از دست داده‌ایم و اختلالات عمده‌ای در کالاهای حیاتی وجود دارد.»

بیرول پیش از این هشدار داده بود که جنگ علیه ایران و بسته شدن مداوم تنگه هرمز به بزرگترین بحران انرژی که تاکنون با آن مواجه بوده‌ایم، منجر خواهد شد و از دولت‌ها خواسته بود تا با منابع انرژی جایگزین، تاب‌آوری خود را تقویت کنند.