گفتگوی لاوروف با همتای اماراتی خود درباره تنگه هرمز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم ، وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه‌ای مطبوعاتی اعلام کرد: دو طرف به برخی از مسائل بین‌المللی، از جمله وضعیت تنگه هرمز پرداختند و دیدگاه های خود را در مورد لزوم از سرگیری مذاکرات با هدف دستیابی به توافق هایی به منظور حل و فصل پایدار و بلندمدت بحران ابراز کردند.

بر اساس این گزارش ، این هماهنگی دیپلماتیک در حالی رخ می‌دهد که به دنبال اقدام نیروی دریایی آمریکا به محاصره دریایی و کنترل تردد در ورودی و خروجی بنادر ایران در دو طرف تنگه هرمز؛ تنش‌ها در منطقه به شدت افزایش یافته است.

در حالی که واشنگتن مدعی است کشتی‌هایی که وابسته به ایران نیستند، می‌توانند آزادانه از این تنگه عبور کنند، مشروط بر اینکه عوارض ترانزیت را به مقامات ایرانی پرداخت نکرده باشند، تهران هنوز هیچ اطلاعیه رسمی در مورد اعمال عوارض منتشر نکرده است، اگرچه پیش از این از برنامه‌هایی برای انجام این کار اعلام کرده بود.

دو طرف روسی و اماراتی خواستار آرام شدن اوضاع و بازگشت به میز مذاکره هستند تا از هرگونه رویارویی که می‌تواند بر امنیت انرژی جهانی و ثبات منطقه‌ای تأثیر بگذارد، جلوگیری شود.