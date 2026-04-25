گرد و خاک مهمان مرز شرقی؛ افزایش نسبی دما

سمیه لطفی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهارکرد: با توجه به الگوی نقشه های هواشناسی برای خراسان جنوبی تا اواسطه هفته آینده افزایش ابر، وزش تند باد و در برخی نقاط به ویژه مرز شرقی گرد و خاک گزارش می شود.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی بیان کرد:همچنین از اواخر وقت امشب تا فردا شب در برخی از نقاط استان رگبار و رعد و برق قابل پیش بینی و در مناطق کوهستانی و مستعد بارش تگرگ و برخورد صاعقه محتمل است.

لطفی با اشاره به اینکه برای شهرستان های قاین و زیرکوه وقوع رواناب دور از انتظار نیست، گفت: در خصوص دمای هوا نیز تا صبح فردا روند افزایش نسبی دما را خواهیم داشت.

وی اظهار کرد: در ۲۴ ساعت گذشته سردترین نقطه خراسان جنوبی شهرستان سربیشه با ۶ درجه و گرمترین نقطه استان نیز بندان با ۳۷ درجه بوده است و دمای هوای بیرجند نیز در سردترین ساعات ۱۲ درجه و در گرمترین ساعات ۲۹ درجه ثبت شده است.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی تأکید کرد: همچنین در ۲۴ ساعت گذشته اسدیه ۶ میلی متر و خلف نیز ۲ میلی متر بارندگی داشته است.