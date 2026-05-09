سمیه لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس الگوی نقشه های هواشناسی تا اواسط هفته برای خراسان جنوبی وزش بادهای نسبتا شدید تا شدید و گرد و خاک پیش بینی می شود.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی بیان کرد: وزش گرد خاک در برخی از نقاط چون مرز شرقی خراسان جنوبی باعث کاهش دید افقی و افت کیفیت هوا می شود و از این جهت به افراد سالمند و بیماران تنفسی توصیه می شود از ترددهای غیر ضروری پرهیز کنند.

لطفی ادامه داد: برای ۲۴ ساعت آینده به تناوب افزایش ابر و عصر و شب بارش پراکنده باران را در برخی از نقاط استان پیش بینی می کنیم.

وی با اشاره به اینکه از امشب تا صبح دوشنبه روند دما کاهشی و از صبح دوشنبه به بعد افزایش دما را خواهیم داشت، گفت: از این جهت مدیریت مصرف آب و برق و حفاظت از سازه های موقت توصیه می‌شود.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: در شبانه روز گذشته سردترین نقطه خراسان جنوبی خضری با ۱۴ درجه و گرمترین نقطه استان نیز بندان با ۴۴ درجه ثبت شده است و همچنین دمای هوای بیرجند در سردترین ساعات ۱۸ درجه و در گرمترین ساعات ۳۶ درجه بوده است.