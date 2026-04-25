۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۳۸

فروش ۸۵ هزار میلیاردی دارایی‌های دولتی در ماه‌های پایانی ۱۴۰۴

سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد: چهار شرکت دولتی در ماه‌های پایانی ۱۴۰۴ واگذار شدند و مجموع ارزش فروش آن‌ها به حدود ۸۵ هزار میلیارد تومان رسید

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سازمان خصوصی‌سازی این نهاد در چارچوب ماده بیست و سه قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی جزئیات واگذاری مدیریتی و کنترلی بنگاه‌های دولتی را اعلام کرده است.

بر اساس این گزارش چهار شرکت دولتی در ماه‌های پایانی سال هزار و چهارصد و چهار به فروش رسیده‌اند و ارزش هر یک از این دارایی‌ها در مقیاس خود قابل توجه بوده است.

صندوق سرمایه‌گذاری پالایشی یکم با ارزش کارشناسی ششصد و یازده میلیارد و هشتصد و شصت و پنج میلیون تومان در مزایده با رقم نهصد و سی میلیارد تومان واگذار شده است. همچنین جایگاه سوخت قصر شیرین که ارزش کارشناسی آن چهل و سه ممیز پنج میلیارد تومان برآورد شده بود در نهایت با رقم هفتاد و یک میلیارد تومان فروخته شده است.

دو شرکت دیگر شامل مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب و آلومینای ایران نیز در فهرست واگذاری‌ها قرار داشته‌اند و هر دو از مهم‌ترین واحدهای صنعتی و فلزی کشور محسوب می‌شوند. شرکت آلومینیوم جنوب با رقم شصت و دو هزار و هفتاد و یک میلیارد تومان به فروش رسیده است.

در همین حال بخشی از سهام شرکت آلومینای ایران که از طریق فرآیندهای بورسی قیمت‌گذاری شده بود با رقم بیست و یک هزار و هشتصد و بیست و هفت میلیارد تومان واگذار شده است.

بر پایه این اطلاعیه مجموع ارزش فروش این چهار دارایی به حدود هشتاد و چهار هزار و نهصد میلیارد تومان رسیده است و این رقم نشان می‌دهد فرآیند خصوصی‌سازی از میانه دولت سیزدهم سرعت بیشتری پیدا کرده است و این روند در دولت چهاردهم نیز ادامه داشته است.

برآیند عملکرد خصوصی‌سازی نشان می‌دهد تکالیف بودجه‌ای مرتبط با واگذاری و مولدسازی در مقایسه با سال‌های پیش از آن با شدت بیشتری اجرا شده است.

کد مطلب 6810386
محمدحسین سیف اللهی مقدم

