شناسایی و درمان ۱۷۶ مورد مثبت مالاریا در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، یحیی میرزاده به مناسبت ۲۵ آوریل (۵ اردیبهشت) روز جهانی مالاریا، با اشاره به اهمیت کنترل بیماری‌های واگیر در مناطق گرمسیری، اظهار داشت: با تلاش شبانه‌روزی کادر بهداشت و درمان و پایش دقیق کانون‌های آلودگی، در سال گذشته ۱۷۶ مورد مثبت مالاریا در سطح استان شناسایی و تحت درمان قطعی قرار گرفتند.

‌وی با تقدیر از فداکاری کارشناسان و مراقبین سلامت در مناطق دورافتاده و مرزی استان، تصریح کرد: حضور فعال تیم‌های بهداشتی در برنامه‌های پیشگیری و شناسایی به‌موقع، نقش کلیدی در کاهش آمار مرگ‌ومیر و کنترل زنجیره انتقال داشته است.

میرزاده خاطرنشان کرد:هدف غایی مجموعه سلامت، حرکت از مرحله کنترل به سمت حذف کامل مالاریا است که این مهم با پایش مستمر و پیگیری دقیق روند درمان بیماران میسر خواهد شد.

‌معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در پایان، روز جهانی مالاریا را فرصتی برای بازبینی دستاوردها و قدردانی از مجاهدت‌های خاموش مدافعان سلامت در مسیر صیانت از بهداشت عمومی برشمرد و بر تداوم هوشیاری در برابر نفوذ مجدد این بیماری تأکید کرد.