به گزراش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی در پیامی از ایفای نقش مؤثر جمهوری اسلامی ایران در مسیر جهانی ریشه‌کنی بیماری مالاریا گفت و تاکید کرد: روز جهانی مالاریا 2026 فرصتی برای مرور دستاوردها و تأکید دوباره بر ضرورت تداوم تلاش‌ها در مسیر کنترل و حذف پایدار این بیماری است.

متن پیام به این شرح است:

بسمه‌تعالی

روز جهانی مالاریا در سال ۲۰۲۶، که هر ساله در ۲۵ آوریل برابر با ۵ اردیبهشت گرامی داشته می‌شود، فرصتی است برای مرور دستاوردها و تأکید دوباره بر ضرورت تداوم تلاش‌ها در مسیر کنترل و حذف پایدار این بیماری. شعار جهانی امسال: Driven to End Malaria: Now We Can. Now We Must (پایبند به پایان مالاریا: اکنون می‌توانیم و باید دست ‌به‌کار شویم) نشان‌دهنده این واقعیت است که امروز ابزارها، تجارب و ظرفیت‌های فنی لازم برای پایان‌دادن به مالاریا بیش از هر زمان دیگری فراهم است؛ اما تحقق این هدف مستلزم تقویت اراده جمعی، هماهنگی میان ذی‌نفعان و مشارکت فعال همه بخش‌هاست.

جمهوری اسلامی ایران طی سال‌های گذشته با بهره‌گیری از نظام مراقبت تقویت‌شده، تشخیص به‌موقع و درمان مؤثر، مسیر ارزشمندی را در کنترل بیماری پیموده است.

با وجود برخی چالش‌ها ناشی از تغییرات اقلیمی، جابه‌جایی جمعیت و شرایط منطقه‌ای، تجربه کشور نشان می‌دهد که با سیاست‌گذاری پایدار، مدیریت علمی و مشارکت اجتماعی می‌توان مسیر حذف نهایی را با ثبات ادامه داد. گسترش سایر بیماری‌های منتقله توسط پشه‌ها نظیر تب دنگی در مناطق جنوب و جنوب‌شرقی کشور، به‌ویژه در مناطقی که دارای شرایط انتقال محلی مالاریا هستند، اهمیت مراقبت دقیق، مدیریت تلفیقی ناقلین، تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و سرمایه‌گذاری مستمر در زیرساخت‌های سلامت را بیش از پیش آشکار ساخته است.

تحقق هدف حذف مالاریا نیازمند حمایت مداوم دستگاه‌های مسئول، هماهنگی با شرکای ملی و بین‌المللی، و تداوم مشارکت آگاهانه مردم است. بدون این همکاری مشترک، دستیابی به موفقیت پایدار ممکن نخواهد بود.

در پایان، ضمن تقدیر صمیمانه از تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان خدوم نظام سلامت، به‌ویژه در استان‌های جنوب و جنوب‌شرق کشور، امید دارم با اتکای به همبستگی ملی و همکاری همه‌جانبه، شاهد تحقق هدف آرمانی حذف مالاریا و ایفای نقش مؤثر جمهوری اسلامی ایران در مسیر جهانی ریشه‌کنی این بیماری باشیم.