شناسایی ۱۹۶ مبتلا به مالاریا در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، یحیی میرزاده، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با اشاره به موقعیت جغرافیایی استان هرمزگان، اظهار کرد: استان هرمزگان به دلیل هممرزی و همسایگی با کشورهای پاکستان و افغانستان و همچنین تردد اتباع و مهاجران، همواره در معرض خطر بروز و انتقال بیماری مالاریا قرار دارد.
وی افزود: طی سال گذشته، بیش از ۴۱ هزار نفر در قالب برنامه حذف مالاریا در استان هرمزگان تحت بیماریابی و غربالگری قرار گرفتند که از این تعداد، بیش از ۲۴ هزار نفر را اتباع غیرایرانی و مهاجران تشکیل میدادند. از مجموع غربالگریهای انجامشده، ۱۹۶ مورد مثبت مالاریا شناسایی و درمان شده است.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ادامه داد: از ابتدای سال جاری تاکنون نیز بیش از ۳۸ هزار نفر در استان بیماریابی و غربالگری شدهاند که بیش از ۱۹ هزار نفر از آنان اتباع غیرایرانی بودهاند. در این مدت، ۱۷۸ مورد مثبت مالاریا شناسایی و درمان شده است.
وی با تأکید بر آمادگی کامل نظام سلامت استان تصریح کرد: در حال حاضر، در تمامی خانههای بهداشت، مراکز خدمات جامع سلامت و بیمارستانهای استان، بیماریابی مالاریا بهصورت مستمر انجام میشود و در صورت شناسایی موارد مثبت، درمان مطابق با پروتکلهای کشوری و بهصورت کاملاً رایگان ارائه میشود.
رئیس مرکز بهداشت استان هرمزگان در پایان خاطرنشان کرد: با تلاشهای شبانهروزی کارکنان حوزه بهداشت، از دورافتادهترین روستاها تا شهرها، طی سالهای اخیر کاهش قابل توجهی در موارد مثبت مالاریا در سطح استان و کشور مشاهده شده است؛ با این حال، به دلیل شیوع این بیماری در کشورهای همسایه شرقی، مناطق جنوب و جنوبشرق کشور همچنان در معرض تهدید قرار دارند و تداوم مراقبتها و پایش مستمر ضروری است.
