۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۲:۳۷

شناسایی ۱۹۶ مبتلا به مالاریا در هرمزگان

شناسایی ۱۹۶ مبتلا به مالاریا در هرمزگان

بندرعباس- معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: ۱۹۶ مبتلا به مالاریا در استان هرمزگان شناسایی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، یحیی میرزاده، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با اشاره به موقعیت جغرافیایی استان هرمزگان، اظهار کرد: استان هرمزگان به دلیل هم‌مرزی و همسایگی با کشورهای پاکستان و افغانستان و همچنین تردد اتباع و مهاجران، همواره در معرض خطر بروز و انتقال بیماری مالاریا قرار دارد.

وی افزود: طی سال گذشته، بیش از ۴۱ هزار نفر در قالب برنامه حذف مالاریا در استان هرمزگان تحت بیماریابی و غربالگری قرار گرفتند که از این تعداد، بیش از ۲۴ هزار نفر را اتباع غیرایرانی و مهاجران تشکیل می‌دادند. از مجموع غربالگری‌های انجام‌شده، ۱۹۶ مورد مثبت مالاریا شناسایی و درمان شده است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ادامه داد: از ابتدای سال جاری تاکنون نیز بیش از ۳۸ هزار نفر در استان بیماریابی و غربالگری شده‌اند که بیش از ۱۹ هزار نفر از آنان اتباع غیرایرانی بوده‌اند. در این مدت، ۱۷۸ مورد مثبت مالاریا شناسایی و درمان شده است.

وی با تأکید بر آمادگی کامل نظام سلامت استان تصریح کرد: در حال حاضر، در تمامی خانه‌های بهداشت، مراکز خدمات جامع سلامت و بیمارستان‌های استان، بیماریابی مالاریا به‌صورت مستمر انجام می‌شود و در صورت شناسایی موارد مثبت، درمان مطابق با پروتکل‌های کشوری و به‌صورت کاملاً رایگان ارائه می‌شود.

رئیس مرکز بهداشت استان هرمزگان در پایان خاطرنشان کرد: با تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان حوزه بهداشت، از دورافتاده‌ترین روستاها تا شهرها، طی سال‌های اخیر کاهش قابل توجهی در موارد مثبت مالاریا در سطح استان و کشور مشاهده شده است؛ با این حال، به دلیل شیوع این بیماری در کشورهای همسایه شرقی، مناطق جنوب و جنوب‌شرق کشور همچنان در معرض تهدید قرار دارند و تداوم مراقبت‌ها و پایش مستمر ضروری است.

