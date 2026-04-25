کتاب«قاسم» به چاپ دهم رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «قاسم» نوشته‌ مرتضی سرهنگی است و توسط انتشارات خط مقدم منتشر شده است. این کتاب موفق به دریافت جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی و جایزه ادبی جلال آل احمد در سال ۱۴۰۴ شد و حالا با استقبال مخاطبین به چاپ دهم رسیده است.

کتاب «قاسم» خوشخوان و صمیمی و مبتنی بر اسناد و روایت‌های دست‌ اول از زندگی، مجاهدت و شخصیت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی است؛ در این کتاب سعی شده تصویری ملموس از ابعاد انسانی و رفتاری شخصیت شهید سلیمانی و همچنین فراز و فرودهای زندگی ایشان و از مسیرِ سفری که چگونه الفبای مبارزه را در وجود این فرمانده ‌نشاند، پیش روی مخاطب گذاشته شود.

این روایت‌ها با بهره‌گیری از اسناد مکتوب، مصاحبه‌ها، سخنرانی‌ها و گفت و گوهای میدانی با نزدیکان حاج‌ قاسم به ثمر رسیده است و به واسطه‌ی دقت بسیار در تحقیق و پژوهش و اتکا به منابع دقیق، می‌تواند خیالِ خواننده‌ علاقه‌مند به زندگی سردار قاسم سلیمانی را کاملا آسوده کند که آنچه می‌خواند به قدر کافی درباره‌اش پژوهش و تحقیق صورت گرفته است.

مضاف بر اینکه فردی مثل مرتضی سرهنگی نویسنده‌ این کتاب است که خود حاج قاسم سلیمانی را از نزدیک می‌شناخته و همچنین از چهره‌های نام آشنای ادبیات دفاع مقدس است. در مقدمه‌ کتاب، روایت مرتضی سرهنگی را می‌خوانیم؛ زمانی که آماده بود برای سفر به هند و خبر شهادت حاج قاسم را شنید و برنامه سفر را متوقف کرد و مسیری تازه در دل اندوه برای روایت زندگی شهید حاج قاسم سلیمانی برایش باز شد.

کتاب «قاسم» با زاویه دید اول شخص روایت می‌شود و به این ترتیب سعی شده تا لحن و نگاه حاج قاسم در روایت حفظ شود. در بخش‌هایی که مستقیما از سخنان حاج قاسم استفاده شده، متن‌ها با دقت ویرایش شده‌اند و در پانوشت‌ها به منابع اشاره شده. در نهایت حاصل کار، کتابی است که در عین وفاداری به واقعیت، با نثری روان و زنده پیش می‌رود و می‌تواند برای افراد علاقه‌مند به تاریخ معاصر ایران، دفاع مقدس و شخصیت حاج قاسم اثری مرجع و تاثیرگذار باشد.