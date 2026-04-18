به گزارش خبرگزاری مهر، این مجموعه به مناسبت ۲۹ فروردین روز ارتش جمهوری اسلامی ایران بیانیه ای صادر کرد. متن این بیانیه به شرح ذیل است:
در تقویم پرافتخار ایران زمین، ۲۹ فروردین، یادآور روزی است که در تاریخ پرافتخار کشورمان بهعنوان نماد افتخار، وحدت و عزتمندی نیروهای مسلح ثبت شده است. موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، با قلبی سرشار از ارادت و غرور، این روز سترگ را به ساحت دلیرمردان ارتش جمهوری اسلامی ایران تبریک و تهنیت عرض مینماید.
ارتش، نگین درخشان اقتدار ملی، نماد ایستادگی و تجسم عینیِ وفاداری به آرمانهای بلند انقلاب اسلامی است. این نهاد پرافتخار، از نخستین طلوع فجر پیروزی تا کنون، همواره در خط مقدم دفاع از کیان ایران، نقشی بیبدیل ایفا نموده است. در دوران هشت سال دفاع مقدس، ارتش دوشادوش دیگر نیروهای مسلح، حماسههایی شگرف آفرید؛ حماسههایی که در تار و پود تاریخ این دیار تنیده و نام و یاد رزمندگانش، چون ستارهای درخشان، بر تارک میهن میدرخشد.
فرزندان رشید ملت در ارتش، در طول دو جنگ تحمیلی اخیر آمریکایی صهیونیستی نیز در بطنِ جنگی نابرابر، با ایمان به خداوند، عشق به وطن و رهبری داهیانه فرماندهی معظم کل قوا، در برابر دنیایی از خصم ایستادند و با نثار خون پاک خود، از کیان ایران اسلامی و آرمان های بلند انقلاب اسلامی دفاع کردند. شجاعت، فداکاری، ایثار و انضباطِ آنان، نه تنها لرزه بر اندام دشمنان انداخت، بلکه میراثی گرانبها برای نسلهای آینده شد.
امروز نیز، در طول دوره سکوت نظامی، ارتش جمهوری اسلامی ایران، گوش به فرمان رهبر معظم انقلاب و فرماندهی معظم کل قوا امام سید مجتبی خامنهای (حفظهالله)، با اتکا به دانش روز، تعهد انقلابی و روحیه جهادی، در سنگرهای مختلف دفاع از امنیت، آرامش و تمامیت ارضی کشور، حضوری مقتدرانه دارد و همچون کوهی استوار، پشتیبان ملت بزرگ ایران و جبهه دیپلماسی است.
موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، یاد و خاطره تمام شهدای سرافراز ارتش، بهویژه سروقامتانی که در جنگ تحمیلی اخیر، جان خود را فدای سربلندی ایران کردند، گرامی میدارد و بر عزم پولادین و تلاشهای بیشائبه فرماندهان و سربازان این نیروی الهی، درود میفرستد. باشد که پرچم اقتدار و سربلندی ارتش همواره برافراشته بماند.
نظر شما