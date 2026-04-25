  1. جامعه
  2. شهری
۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۵۶

استفاده از خطوط تندروی شهری تا چه زمانی رایگان است؟

شرکت واحد اتوبوسرانی تهران اعلام کرد: طرح رایگان بودن خدمات در خطوط اتوبوس‌های تندرو (BRT) تنها تا ۱۵ اردیبهشت ماه جاری ادامه دارد و از روز شانزدهم، این طرح خاتمه می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت واحد اتوبوسرانی تهران اعلام کرد: در دوران جنگ استفاده از خدمات اتوبوسرانی برای رفاه حال مردم در بخش اتوبوس های ملکی و تندرو کاملاً رایگان بود.

با توجه به شرایط کنونی و برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، به اطلاع می‌رساند که تا تاریخ ۱۵ ماه جاری، تنها استفاده از خطوط اتوبوس‌های تندرو (BRT) برای مسافران رایگان خواهد بود.

لازم به ذکر است که پس از این تاریخ (از روز شانزدهم اردیبهشت به بعد)، این طرح پایان یافته و خدمات‌رسانی در خطوط BRT نیز به حالت عادی بازمی‌گردد. همچنین، طبق مصوبه شورای شهر تهران، نرخ کرایه‌ها در پایتخت با افزایش ۲۵ درصدی اعمال و دریافت خواهد شد.

از شهروندان تقاضا می‌شود در سفرهای شهری خود به این تغییرات توجه داشته باشند.

کد مطلب 6810486

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها