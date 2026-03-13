حمل و نقل عمومی تهران تا پایان جنگ رایگان خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران ضمن عرض تسلیت شهادت رهبر معظم انقلاب و تبریک انتخاب فرزند صالح ایشان به عنوان سومین رهبر انقلاب اسلامی گفت: امیدوار هستیم این روزهای تلخ هر چه سریع‌تر با عزم ملت ایران و توان نیروهای مسلح به پایان برسد و ملت عزیزمان پس از این، به پاس استقامت و پایداری خود روزهای بسیار خوبی را تجربه کنند.

وی درخصوص آخرین وضعیت حمل و نقل عمومی شهر تهران در روزهای جنگ خاطرنشان کرد: زمانی که پیاده‌نظام دشمن در حوادث دی‌ماه بخشی از ناوگان اتوبوسرانی را آتش زد، شاید هدفشان این بود که در روند خدمات‌دهی به مردم اختلال ایجاد شود؛ اما با همت همکاران عزیزم در شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و رانندگان غیور این مجموعه، چه پرسنل شرکت واحد و چه شرکت‌هایی که با این مجموعه همکاری دارند، خوشبختانه تمام ناوگان موجود دوباره فعال شد و خدمات‌دهی به مردم ادامه پیدا کرد.

تشکری هاشمی افزود: با وجود اینکه در این روزها بخش‌هایی از شهر مورد هجوم دشمن قرار گرفت و موشک‌ها یا پهپادها خساراتی را وارد کردند، اما رانندگان شریف شرکت واحد و مجموعه پرتلاش اتوبوسرانی تهران اجازه ندادند وقفه‌ای در خدمت‌رسانی ایجاد شود و خدمات در هر دو بخش اتوبوس‌های تندرو (BRT) و خطوط عادی بدون توقف ادامه داشته است.

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران با اشاره به رایگان بودن ناوگان حمل و نقل عمومی گفت: در حال حاضر اتوبوس‌های تندرو به صورت ۲۴ ساعته در خدمت شهروندان هستند و سایر خطوط نیز طبق روال معمول خدمات خود را ارائه می‌کنند. علاوه بر این، برای آنکه مردم عزیز در استفاده از ناوگان حمل‌ونقل عمومی با مشکلی مواجه نشوند، در روزهای جنگ خدمات اتوبوسرانی در بخش اتوبوس‌های بی‌آرتی به صورت رایگان ارائه می‌شود.

وی همچنین با اشاره به خدمات مترو یادآور شد: خدمات مشابهی در مترو تهران نیز برقرار است. خطوط پنجگانه مترو به صورت تمام‌وقت و طبق روال گذشته تا پاسی از شب فعال هستند و ناوگان مترو نیز خدمات خود را به شکل رایگان در اختیار شهروندان قرار داده است.

تشکری هاشمی تأکید کرد: این خدمات رایگان تا زمانی که خطر دشمن صهیونیستی و آمریکایی متوجه کشور عزیزمان باشد در تهران ادامه خواهد داشت و شهروندان برای استفاده از اتوبوس‌های تندرو و مترو نیازی به استفاده از کارت بلیت نخواهند داشت.