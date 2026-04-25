۳ سارق اماکن خصوصی و دولتی در اردستان دستگیر شدند

سرهنگ حجت‌اله بهامین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پلیس آگاهی با بهره‌گیری از شیوه‌های فنی و اطلاعاتی و همچنین پایش‌های میدانی، موفق به شناسایی سارقان شدند و با هماهنگی دستگاه قضایی، هر سه متهم را طی عملیاتی سریع و هماهنگ دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان اردستان ادامه داد: متهمان در بازجویی‌های اولیه به ارتکاب سرقت‌ها اعتراف کرده‌اند و پس از تشکیل پرونده، برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شده‌اند. همچنین خودرویی که در این پرونده مورد استفاده قرار گرفته بود، توقیف و به پارکینگ منتقل شد.

سرهنگ بهامین با تأکید بر اهمیت نقش مردم در پیشگیری از وقوع جرائم تصریح کرد: شهروندان لازم است توصیه‌های پلیس را جدی گرفته و در صورت مشاهده موارد مشکوک، بلافاصله موضوع را از طریق تماس با سامانه ۱۱۰ اطلاع دهند.