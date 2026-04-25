نجات مصدوم در پی حمله خرس در میانه با عملیات ۵ ساعته اورژانس

به گزارش خبرنگار مهر، وحید شادی‌نیا صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در پی وقوع حادثه‌ای تکان‌دهنده در ارتفاعات صعب‌العبور منطقه «دربند» در نزدیکی روستای «یله قارشو»، تیم‌های امدادی اورژانس موفق شدند پس از یک مأموریت طاقت‌فرسا و ۵ ساعته، فردی را که هدف حمله خرس قرار گرفته بود، از محل حادثه نجات و به مرکز درمانی منتقل کنند.

سخنگوی آذربایجان شرقی افزود: تیم اعزامی کد شهری ۲ میانه متشکل از آقایان «پورآذر» و «ملکوتی»، با ورود به مناطق کوهستانی و عبور از مسیرهای دشوار، موفق به یافتن مصدوم شدند. این فرد به دلیل شدت حملات حیوان، دچار آسیب‌های چندگانه (مولتی تروما) و شکستگی مهره کمر شده بود.

شادی نیا افزود: با توجه به شرایط سخت جغرافیایی و حساسیت بالای آسیب‌های ستون فقرات مصدوم، فرآیند انتقال بیمار با همکاری و مشارکت بی‌دریغ مردم محلی منطقه انجام شد تا از آسیب‌های احتمالی بیشتر جلوگیری شود. در نهایت، مصدوم پس از اقدامات اولیه در محل، به بیمارستان «برکت امام» منتقل گردید تا تحت مراقبت‌های ویژه قرار گیرد.