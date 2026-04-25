حال عمومی محیط بانان حادثه حمله یک قلاده خرس مساعد است

به گزارش خبرگزاری مهر، قدیر حسنزاده از حمله یک قلاده خرس به دو محیطبان در محدوده محیطبانی سولگرد پارک ملی گلستان خبر داد و گفت: این حادثه در حین گشت و کنترل منطقه رخ داد و خوشبختانه حال عمومی هر دو محیطبان مساعد است.
حسنزاده اظهار کرد: محیطبانان هنگام پایش و کنترل حوزه استحفاظی خود با یک قلاده خرس که در حال تغذیه بود، مواجه شدند. به دلیل پوشش گیاهی متراکم جنگلی ـ جلگهای منطقه و فاصله بسیار نزدیک با حیوان، برای دور کردن خرس اقدام به شلیک هوایی شد.
وی افزود: با وجود شلیک اخطار، خرس به سمت محیطبانان حملهور شد و در جریان این حادثه، دو نفر از نیروهای محیطبانی دچار آسیب شدند.
حسنزاده ادامه داد: بلافاصله پس از وقوع حادثه و با هماهنگی گروه امداد و نجات جمعیت هلال احمر، محیطبانان مجروح به بیمارستان امام علی (ع) بجنورد منتقل شدند تا اقدامات درمانی لازم برای آنان انجام شود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست گلستان تأکید کرد: بر اساس آخرین گزارشهای پزشکی، حال عمومی هر دو محیطبان رضایتبخش بوده و روند درمان آنان به خوبی در حال پیگیری است.
