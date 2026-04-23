اختصاص ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل بیمارستان مرند

به گزارش خبرگزاری مهر، عزت الله حبیب‌زاده روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این اعتبار با هدف تسریع در روند تکمیل بخش‌های در حال احداث، به‌روزرسانی تجهیزات تخصصی و فوق‌تخصصی، تقویت زیرساخت‌های درمانی و ارتقای سطح کیفی خدمات سلامت در شهرستان مرند و منطقه تخصیص یافته است.

وی در ادامه افزود: با تحقق و جذب این بودجه، انتظار داریم بخشی از چالش‌ها و کاستی‌های زیرساختی این مرکز درمانی در حوزه‌های مختلف، به ویژه امکانات بخش اورژانس مرتفع شده و زمینه برای افتتاح و بهره‌برداری قریب‌الوقوع آن فراهم شود.

نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت تعامل میان دستگاه‌های اجرایی، تشریح کرد: توسعه سرانه‌های بهداشتی و درمانی نیازمند همکاری مستمر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مجموعه دانشگاه علوم پزشکی تبریز است و در این راستا نشست‌های کارشناسی متعددی برای بررسی نیازهای درمانی منطقه برگزار شده است.

وی همچنین با یادآوری موقعیت جغرافیایی و مواصلاتی شهرستان مرند افزود: با توجه به قرارگیری مرند در مسیر ترانزیتی و حجم بالای تردد جاده‌ای، توسعه و تجهیز زیرساخت‌های اورژانس و تروما در این شهرستان نه تنها یک نیاز محلی، بلکه یک ضرورت کلیدی برای کل منطقه به شمار می‌رود.

حبیب‌زاده در پایان بر لزوم نظارت دقیق بر روند اجرای پروژه‌های عمرانی تاکید کرد و گفت: روند جذب اعتبارات و پیشرفت فیزیکی طرح‌های درمانی شهرستان به صورت مستمر پایش خواهد شد تا منابع تخصیص‌یافته در زمان مقرر و با بالاترین بهره‌وری ممکن در مسیر توسعه زیرساخت‌ها هزینه شود.

نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه ارتقای سطح خدمات درمانی یکی از مهم‌ترین مطالبات به‌حق و اولویت‌دار مردم منطقه محسوب می‌شود، خاطرنشان کرد: برخورداری از خدمات درمانی استاندارد و شایسته، حق مسلم مردم این منطقه است و پیگیری‌های ما تا تکمیل نهایی و بهره‌برداری کامل از پروژه توسعه بیمارستان آیت‌الله کوه‌کمری با جدیت ادامه خواهد یافت.